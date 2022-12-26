طريقة عمل كيك القهوة بمذاق لا يقاوم

كيك القهوة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي تتمتع بمذاق لا يقاوم، فيمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك وضيوفك.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيك القهوة في المنزل.



مقادير كيك القهوة



(للكيك)

كوب سكر

كوب لبن

كوب زيت

٤بيض

٢ملعقة كبيرة قهوه سريعة الذوبان

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ربع كوب كاكاو خام

٢كوب ونصف دقيق

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

(للصوص)

٨مكعب جبنة كريمي

نصف كوب لبن بودر

نصف كوب سكر بودر

نصف كوب كريم شانتي

كوب لبن

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

ملعقة كبيرة كاكاو



طريقة تحضير كيك القهوة



يخفق البيض مع السكر والفانيليا ثم يضاف الزيت واللبن ويقلب الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر ورشة الملح والقهوة ويضاف خليط الدقيق إلى الخليط السائل و يقلب حتى يمتزج وتدخل الكيك في فرن ساخن على درجة حرارة ١٧٠ لمدة ٤٥ دقيقة وتخرج الكيك من الفرن و تترك لتبرد ثم يوضع عليها الصوص وتزين بالشوكولاتة المبشورة وتقدم

(لعمل الصوص)

تضرب كل مكونات الصوص في الخلاط أو الكبة حتى تمتزج جيداً