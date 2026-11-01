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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نهى لطفي: مهرجان نقابة المهن التمثيلية يمنح الفنانين فرصة لتقديم تجارب مختلفة

نهى لطفي: مهرجان نقابة المهن التمثيلية يمنح الفنانين فرصة حقيقية لتقديم تجارب مختلفة
نهى لطفي: مهرجان نقابة المهن التمثيلية يمنح الفنانين فرصة حقيقية لتقديم تجارب مختلفة
أوركيد سامي

أعربت الفنانة نهى لطفي عن سعادتها بردود الأفعال التي صاحبت عرض مسرحية «جمر تحت الرماد»، وشاركت ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، حيث عُرضت أمام لجنة تحكيم المهرجان على خشبة مسرح تياترو الفردوس.

وقالت نهى لطفي إن مشاركتها في العرض تمثل تجربة فنية مهمة بالنسبة لها، مؤكدة أنها سعيدة بما لمسته من تفاعل واهتمام من الجمهور ولجنة التحكيم.

وأضافت: «سعدت جدًا بردود الأفعال حول العرض، وبكل كلمة تشجيع وصلتنا بعد انتهاء المسرحية، لأن وراء التجربة مجهودًا كبيرًا من كل المشاركين فيها، وسعيدة أن هذا المجهود وصل للجمهور وترك لديهم انطباعًا جيدًا».

وأضافت أن المشاركة في مهرجان نقابة المهن التمثيلية تحمل أهمية خاصة، ليس فقط باعتباره مساحة لتقديم العروض المسرحية والتنافس على جوائزه، ولكن لأنه يمنح الفنانين فرصة حقيقية لتقديم تجارب مختلفة، واكتساب خبرات جديدة، والاحتكاك بتجارب مسرحية متنوعة، وهو ما يمثل إضافة مهمة لأي فنان.

ووجّهت نهى لطفي الشكر للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس المهرجان، ولنقابة المهن التمثيلية، وجميع القائمين على تنظيم الدورة التاسعة، مشيدة بالجهد المبذول لخروج المهرجان بهذه الصورة، وإتاحة الفرصة أمام الفنانين لتقديم أعمالهم على خشبة المسرح، مؤكدة أن استمرار هذه الفعاليات يمثل دعمًا مهمًا للحركة المسرحية وللأجيال الجديدة من الفنانين.

كما خصّت بالشكر المخرجة هنا خليل، التي تولت إخراج العرض وشاركت فيه بالتمثيل أيضًا، مشيرة إلى أن التعاون معها كان ممتعًا ومميزًا، وأنها بذلت مجهودًا كبيرًا في العمل، سواء على مستوى الرؤية الإخراجية أو مشاركتها كممثلة، وهو ما انعكس على روح الفريق والتفاهم بين جميع عناصر العرض.

ويشارك في بطولة «جمر تحت الرماد» كل من نهى لطفي، وأدهم الدسوقي، ضحي عادل، ويوستينا، الدراماتورج أيمن لإسماعيل، ديكور ايه سعد، دراما حركية ضياء شفيق، ملابس هناء ثروت، أشعار هنا خليل وايمن إسماعيل، وإخراج هنا خليل.

ويُقام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإدارة المخرج سامح بسيوني، ويشهد مشاركة مجموعة من العروض المسرحية التي تتنافس على جوائزه، في إطار دعم المواهب الشابة وتشجيع التجارب المسرحية الجديدة وإتاحة مساحة أوسع للإبداع المسرحي.

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