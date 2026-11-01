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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعبوا.. برلماني يطالب بزيادة المعاشات وإعفاء أصحابها من رسوم الخدمات

المعاشات
المعاشات
اخبار توك شو

أكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، من خلال زيادة قيمة المعاشات وتقديم تسهيلات وإعفاءات تساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية، تقديرًا لما قدموه طوال سنوات عملهم.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن أصحاب المعاشات يعانون من القلق بسبب ضعف قيمة المعاشات وعدم قدرتها على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مؤكدًا ضرورة توجيه رسالة تقدير لهم، والعمل على توفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة.

مواطن يحصل على 2000 جنيه ويحتاج أدوية بالقيمة نفسها

وأوضح منصور أن هناك مواطنين يحصلون على معاشات لا تتجاوز 2000 جنيه شهريًا، في الوقت الذي قد تصل فيه تكلفة الأدوية التي يحتاجون إليها إلى المبلغ نفسه، متسائلًا: كيف يستطيع هؤلاء توفير احتياجاتهم اليومية من الطعام والمصروفات الأخرى؟ وشدد على أن زيادة المعاشات أصبحت مطلبًا مهمًا يتطلب العمل عليه، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

مطالب بإعفاء أصحاب المعاشات من رسوم الاشتراكات

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن أصحاب المعاشات يحصلون على مبالغ محدودة، ومع ذلك يتحملون رسومًا واشتراكات مقابل بعض الخدمات، مطالبًا بإعادة النظر في هذه الرسوم وإعفاء أصحاب المعاشات منها، وتوفير الخدمات لهم بالمجان.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مساندة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، قائلًا: «الناس دي تعبت وشقيت وعلينا أن نقف بجوارهم».

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