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البرلمان العربي مدينا استهداف ناقلة الغاز القطرية: تهديد خطير لأمن المنطقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره القطري يدينان استهداف ناقلة الغاز القطرية ويبحثان جهود منع التصعيد الإقليمي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القطري
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القطري
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الأحد الأول من نوفمبر ٢٠٢٦ والشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية وتطوراتها المتلاحقة والجهود التي تبذلها الأطراف المختلفة في سبيل التوصل لصيغة تجنب المنطقة تبعات العودة إلى العمليات العسكرية مجدداً.

وأضاف المتحدث الرسمي ، أن الوزير عبد العاطي أعرب خلال الاتصال عن الرفض التام والإدانة الكاملة لتعرض ناقلة الغاز التابعة لإحدى الشركات القطرية لاستهداف في مياه الخليج العربي، مشدداً على أن مثل هذه التجاوزات لا تساعد أبداً على توفير بيئة مناسبة للتهدئة المنشودة.

اتفق الوزيران على مواصلة التشاور ومتابعة الجهود الرامية لاحتواء التصعيد والعودة للمسار السياسي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

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