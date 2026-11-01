اقرأوا حتى تصابوا بالعمى.. أبو الغيط يوجه رسالة للدبلوماسيين ويشيد بصلابة وزراء الخارجية المصريين

أشاد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، بقدرات وزراء الخارجية المصريين السابقين والحاليين، مؤكدًا أنهم يتمتعون بالصلابة وقوة الشخصية، وأن العمل الدبلوماسي يتطلب قدرًا كبيرًا من المعرفة والاجتهاد المستمر.

توليه حقيبة وزارة الخارجية

وقال أبو الغيط، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه كان يتابع سامح شكري منذ أن كان مديرًا لمكتبه، قبل توليه حقيبة وزارة الخارجية، وكان يرى فيه شخصية دبلوماسية بارزة.

ووجه أبو الغيط، نصيحة للدبلوماسيين المصريين، مؤكدًا أن النجاح في العمل الدبلوماسي لا يتحقق دون القراءة المستمرة والعمل المتواصل، قائلًا: «اقرأوا حتى تصابوا بالعمى واعملوا حتى آخر يوم لكم في الحياة».

طبيعة العمل الدبلوماسي

وأشار إلى أن طبيعة العمل الدبلوماسي تفرض على العاملين به تطوير قدراتهم باستمرار، ومواصلة اكتساب الخبرات والمعرفة لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها العلاقات الدولية.