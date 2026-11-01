موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2027 في المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2027 في المدارس .. حسمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2027 لصفوف النقل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من 9 يناير 2027 إلى 14 يناير 2027 ، وذلك بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 / 2027

موعد امتحانات الترم الأول 2027 لطلاب الشهادة الإعدادية

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الترم الاول 2027 لطلاب الشهادة الإعدادية ، مؤكدة أنه بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، فمن المقرر أن يكون خلال الفترة من 16 يناير 2027 حتى 21 يناير 2027

موعد امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل لمدارس التعليم الفني

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل لمدارس التعليم الفني بدءا من السبت 9 يناير 2027

جدير بالذكر أنه يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.

ومن المقرر أن تكون إجازة نصف العام لمدة أسبوعين ، اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027 .

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبكافة النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.

