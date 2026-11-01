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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لإجابتها عن سؤال في الحديث.. أمين البحوث الإسلامية يكرم طالبة بجامعة بني سويف

أمين البحوث الإسلامية يكرم طالبة بجامعة بني سويف
أمين البحوث الإسلامية يكرم طالبة بجامعة بني سويف
محمد شحتة

كرَّم الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الطالبة أميرة جمال جابر، بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف، ومنحها نسخة من المصحف الشريف؛ لإجابتها الصحيحة عن سؤال في الحديث الشريف.

وأجابت الطالبة على السؤال، خلال افتتاح الأسبوع الدعوي السادس والعشرين الذي تنظمه اللجنة العليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع جامعة بني سويف، تحت عنوان «كن مؤمنا»، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026.

وجاء تكريم الطالبة؛ تشجيعًا لها ولزملائها للإقبال على حفظ أحاديث الرسول- صلى الله عليه وسلم-، وتأكيدًا على أن الاهتمام بالسنة النبوية ودراستها، من أهم السبل لبناء شخصية الشباب، وإعدادهم للقيام بدورهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم، لما تتضمنه السنة من معان تربوية وأخلاقية يحتاج إليها المجتمع.
 

انطلاق الأسبوع الدعوي «كن مؤمنا»

شهد الدكتور طارق علي،  القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الجلسة الافتتاحية لفعاليات الأسبوع الدعوي السادس والعشرين الذي ينطمه مجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع الجامعة تحت شعار «كن مؤمنًا»، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمشاركة نخبة من علماء الأزهر والدعاة المتخصصين، في إطار تعزيز الوعي الديني والفكري وترسيخ القيم الأخلاقية لدى الطلاب ومنسوبي الجامعة

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن يحيى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة نيابة عن اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وفضيلة الشيخ رضا محمد عبد الحليم مدير عام منطقة وعظ بني سويف، ولفيف من علماء الأزهر الشريف.

ويتضمن اليوم الأول، محاضرة بعنوان «الإيمان مفهومه وأركانه»، في إطار برنامج علمي وتوعوي يستهدف نشر الفكر الوسطي وتعزيز الثقافة الدينية الصحيحة بين الطلاب، بما يسهم في بناء الشخصية الواعية والقادرة على مواجهة الأفكار المغلوطة.

وخلال كلمته، رحب رئيس الجامعة، بالضيوف من علماء  الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، كما وجه كامل الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته الدائمة لبناء الإنسان المصري، تلك الرؤية التي تجلت عمليًا عبر مبادرات قومية رائدة كـ«بداية جديدة لبناء الإنسان» و«حياة كريمة»، ودعوته المستمرة لتجديد الخطاب الديني وتحصين عقول الشباب ضد الأفكار المغلوطة لحماية استقرار الوطن وتنميته.

البحوث الإسلامية جامعة بني سويف الحديث الشريف طالبة جامعة بني سويف المصحف كلية الخدمة الاجتماعية

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