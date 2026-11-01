رئيس جامعة بني سويف يشهد انطلاق الأسبوع الدعوي «كن مؤمنا»

شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الجلسة الافتتاحية لفعاليات الأسبوع الدعوي السادس والعشرين الذي ينطمه مجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع الجامعة تحت شعار «كن مؤمنًا»، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمشاركة نخبة من علماء الأزهر والدعاة المتخصصين، في إطار تعزيز الوعي الديني والفكري وترسيخ القيم الأخلاقية لدى الطلاب ومنسوبي الجامعة

وذلك بحضور والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن يحيى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، ومحمد سليم امين عام الجامعة، و كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة نيابه عن اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وفضيلة الشيخ رضا محمد عبد الحليم مدير عام منطقه وعظ بني سويف ولفيف من علماء الأزهر الشريف ،

ويتضمن اليوم الأول محاضرة بعنوان «الإيمان مفهومه وأركانه»، في إطار برنامج علمي وتوعوي يستهدف نشر الفكر الوسطي وتعزيز الثقافة الدينية الصحيحة بين الطلاب، بما يسهم في بناء الشخصية الواعية والقادرة على مواجهة الأفكار المغلوطة.

وخلال كلمته رحب رئيس الجامعة، بالضيوف من علماء الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، كما وجه كامل الشكر و التقدير والامتنان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته الدائمة لبناء الإنسان المصري، تلك الرؤية التي تجلت عمليًا عبر مبادرات قومية رائدة كـ«بداية جديدة لبناء الإنسان» و«حياة كريمة»، ودعوته المستمرة لتجديد الخطاب الديني وتحصين عقول الشباب ضد الأفكار المغلوطة لحماية استقرار الوطن وتنميته.

كما وجه رئيس الجامعة ، تحية إجلال وتقدير لقلعة الفكر والاعتدال، الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، المنارة التي حملت عبر القرون لواء الوسطية السمحة وحفظ ثوابت الدين وقيم التسامح الإنساني، لافتا إلى ان شعار فعاليتنا اليوم «كن مؤمنًا» يدعونا لأن نترجم الإيمان إلى سلوك واعٍ، وخُلق رفيع، وعمل جاد يسهم في خدمة المجتمع ورفعة مصر؛ فالجامعة ستظل دائمًا سندًا لعقولكم وحصنًا لقيمكم وهويتكم الوطنية.

أكد محافظ بني سويف فى كلمته التي القها بالنيابة عنه الاستاذ كامل على السكرتير العام أن الأزهر الشريف يظل أحد أهم المؤسسات الوطنية الراسخة التي تضطلع بدور محوري في نشر صحيح الدين وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي يبذلها الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز الوعي الديني المستنير بين مختلف فئات المجتمع، مضيقا أن تنظيم الأسبوع الدعوي يعكس التكامل بين المؤسسات التعليمية والدينية في بناء وعي الشباب وصقل شخصيتهم،

واكد الدكتور محمد الجندي ان فعاليات الأسبوع الدعوي تتواصل خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر، حيث تستضيف كليات الجامعة المختلفة سلسلة من الندوات والمحاضرات التي تتناول محاور متنوعة تشمل «الإيمان ودوره في التوجيه»، و«الإيمان وتحقيق العمران»، و«الإيمان وبناء الإنسان»، و«الإيمان والروابط المجتمعية». ويشارك في تقديم هذه اللقاءات عدد من علماء الأزهر الشريف وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية واللجنة العليا للدعوة، في تأكيد لدور الجامعة في نشر الوعي المستنير وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى الطلاب، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية 2030.

واختتم اللقاء بتبادل الدروع بين الجانبين تقديرا لجهود التعاون المثمره وبحوار مفتوح بين الطلاب وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية الذى حرص على إجابة كافة استفسارات الطلاب.



