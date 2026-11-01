قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 5 أطنان زيت طعام مغشوش داخل مصنع بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أطنان من زيت الطعام مجهول المصدر داخل مصنع لتعبئة زيوت الطعام "بدون ترخيص" بالشرقية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام القائمين على إدارة مصنع "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية لتعبئة زيوت الطعام "مجهولة المصدر" تمهيداً لبيعها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارة المصنع، وضبط بداخله (5 طن زيت طعام بدون مستندات دالة على مصدرها "مجهولة المصدر" معبأة داخل تنكات بلاستيكية– 2640 عبوة زيت طعام معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.