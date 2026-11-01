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"السيد فيتو".. ترامب يكشف عن موقفه حال فوز الديمقراطيين بانتخابات الكونجرس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"السيد فيتو".. ترامب يكشف عن موقفه حال فوز الديمقراطيين بانتخابات الكونجرس

ترامب
ترامب
محمود نوفل

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استراتيجيته للتعامل مع الكونجرس الذي قد يسيطر عليه الديمقراطيون حال فوزهم بانتخابات الكونجرس.

جاء ذلك في مقابلة تليفزيونية على قناة فوكس نيو  في مقابلة حصرية مع ميراندا ديفين.

وذكر ترامب إنه سيضع فيتو على التشريعات قبل التفاوض في النهاية على تسويات.

كما أعرب  عن أمله في أن يحافظ الجمهوريون على السيطرة بعد الانتخابات التشريعية يوم الثلاثاء.

وقال ترامب: سأستخدم حق النقض (الفيتو) على نطاق واسع إذا فاز الديمقراطيون في الانتخابات.

وأضاف الرئيس الأمريكي ترامب: سأكون السيد فيتو.

وأتم ترامب: رؤساء الولايات المتحدة سبق لهم العمل مع الكونجرس الذي تسيطر عليه المعارضة.

ترامب الديمقراطيون الإنتخابات الأمريكية الكونجرس رؤساء الولايات المتحدة

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