القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بعصا خشبية في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين في كفر الشيخ، بالتعدي على آخر بالضرب، باستخدام عصي خشبية، وإحداث إصابته.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه، وتبين أنه مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة، ومقيم بدائرة مركز شرطة بيلا.

وبسؤاله؛ أقر بأنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، تعدى عليه شخصان بالضرب باستخدام عصي خشبية كانت بحوزتهما، وأحدثا إصابته المشار إليها؛ لقيامه بالإدلاء بشهادته لصالح طليق شقيقتهما.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما عاملان ومقيمان بذات الدائرة، كما تم بإرشادهما ضبط العصي الخشبية المستخدمة في التعدي.

وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ولذات السبب، واتُخذت الإجراءات القانونية.