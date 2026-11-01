من إتلاف كاميرات المراقبة إلى السحل.. تفاصيل واقعة الاعتداء على شاب داخل منزله في قليوب

تحول خلاف بسبب إتلاف كاميرات مراقبة إلى واقعة اعتداء جماعي أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول عدد من الأشخاص وهم يقتادون شابًا مجردًا من ملابسه العلوية من داخل مسكنه، ويتعدون عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، في واقعة شهدتها دائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة عندما توجه شاب يعاني من اضطرابات نفسية إلى منزل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وأقدم على إحداث تلفيات بكاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل، دون وجود خلافات سابقة بينه وبين صاحبه.

لكن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، إذ استعان صاحب المنزل بستة أشخاص آخرين، وتوجهوا إلى الشاب، واقتادوه عنوة من مسكنه، واعتدوا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية متفرقة، فيما أصيب أحد أفراد الطرف الثاني أيضًا بجرح قطعي.

ضبط المتهمين

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جانبًا من الواقعة، ظهر خلاله عدد من الأشخاص وهم يقتادون الشاب مجردًا من ملابسه العلوية ويتعدون عليه، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والاستياء.



وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الفيديو، وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت يوم 29 أكتوبر الماضي، كما تبين تلقي قسم شرطة قليوب بلاغًا من شقيق الشاب المصاب، يتضرر فيه من تعدي المتهمين على شقيقه وإحداث إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وتبين أن 4 من المتهمين لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء بإرشاد أفراد الطرف الثاني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.