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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤبد لعامل بتهمة الشروع في قتل طفل بالقليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعامل، بتهمة الشروع في قتل طفل عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة هاتفه المحمول بالإكراه، وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص، كما عاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي، بدائرة مركز كفر شكر في محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد، وأسامة محمود حسن أبو زيد، وعمرو شعبان عبد المنصف شعبان، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم ويدعى عبده م. أ. ح. ش 33 عامًا، عامل أعد سلاحًا أبيض ، وتوجه إلى المكان الذي يعمل به الطفل المجني عليه، ويدعى مصطفى م ع حتى انهال عليه بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أن جريمته لم تكتمل لسبب خارج عن إرادته، تمثل في تدارك المجني عليه بالعلاج.وأضاف أمر الإحالة أن المتهم سرق هاتفًا محمولًا مملوك للطفل، مستغلًا الإكراه الذي مارسه عليه والطعنات التي أصابته، ما أدى إلى شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، وتمكن بذلك من الإستيلاء على الهاتف.
كماوجهت النيابة العامة إلى المتهم إحراز سلاح أبيض سكين دون ترخيص، وتعريض حياة الطفل للخطر نتيجة ارتكاب جريمتي الشروع في القتل والسرقة بالإكراه، إلى جانب إحراز جوهر مخدر الأمفيتامين وآخر من مخدر الحشيش بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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