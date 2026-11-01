القليوبية تبدأ الاستعداد مبكرا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2028

استقبل الدكتور المهندس المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة المحاسب أحمد محمد إبراهيم النجار، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك للاستعداد للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028.

وضم الوفد المحاسب أحمد محمد إبراهيم النجار، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى، والمهندس خالد محمود علي، مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعدادية، والمحاسب محمد عبد المنعم محمد، مدير مكتب القليوبية

وبحضور الدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية وقطاع الفروع الإقليمية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يسهم في تيسير أعمال الإعداد والتجهيز للتعداد، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، ودعم جهود الجهاز في تنفيذ مهامه وفقًا للقرارات المنظمة.

وأكد محافظ القليوبية أهمية التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة التي تسهم في دعم خطط التنمية، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتحسين كفاءة التخطيط للخدمات والمشروعات بمختلف القطاعات.

وشدد المحافظ على حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والتعاون اللازمة لإنجاح أعمال التعداد داخل نطاق المحافظة، مؤكدًا أن دقة البيانات الإحصائية تمثل ركيزة أساسية في اتخاذ القرارات المبنية على معلومات موثوقة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للتعاون مع محافظة القليوبية، مؤكدين أهمية التنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال مراحل الإعداد للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028.

يأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين محافظة القليوبية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن تضافر الجهود والاستعداد المبكر لتنفيذ التعداد وفقًا للخطط المعتمدة.