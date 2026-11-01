قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العاطي: التنسيق بين القوى الإقليمية وأوروبا مهم لتفادي تأثير الأزمات المتتالية على الاقتصاد العالمي
تحت رعاية الرئيس السيسي.. مدبولي يتابع ترتيبات استضافة مصر للنسخة الأولى من "منتدى البرلمانيين الشباب العرب"
وزير التعليم يشيد بمدرسة بكفر الشيخ لتتويجها «أفضل مدرسة على مستوى الوطن العربي»
الجامعة العربية تدين استهداف ناقلة الغاز القطرية.. وتعرب عن دعمها الكامل لدول المنطقة
نيفين مختار تحذر الأزواج من إفشاء أسرار الحياة الخاصة: خيانة للأمانة ومخالفة لأوامر الله
وزير التعليم: نهتم بتشجيع الطلاب على المشاركة بالمسابقات المحلية والدولية لإكتشاف المواهب
بقرار من الإمام الأكبر.. التشكيل النهائي للجنة اختيار قيادات جامعة الأزهر
موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب.. تفاصيل
مساعد وزير الخارجية الأسبق: نقص التمويل أبرز تحديات إعادة الإعمار في أفريقيا
وزير المالية: نعمل مع الأسواق الناشئة لجعل قواعد النظام المالي العالمي أكثر عدالة
وزير التعليم لبطلة تحدي القراءة العربي : خطفتي قلوبنا
وزير التعليم: تتويج الطالبة ميار بلقب بطلة تحدي القراءة العربي إنجاز وطني مشرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس الوزراء يستعرض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027–2030) يستهدف التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم.

وأوضح أن البرنامج يمثل انتقالًا بالاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار والتعافي من الصدمات إلى مرحلة الانطلاق والنمو المستدام، مشددا على أنه لن يقتصر على مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية، بل سيمتد ليشمل القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور حسين عيسى، في ندوة علمية واقتصادية موسعة نظمتها كلية التجارة بجامعة عين شمس، مساء أمس، تحت عنوان "الاقتصاد المصري: نظرة لليوم.. رؤية للغد"، بحضور عدد من عمداء وأساتذة كليات التجارة، وأعضاء لجنة القطاع التجاري بالمجلس الأعلى للجامعات، ونخبة من الخبراء والمتخصصين، وعدد كبير من الطلاب.

وأضاف الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تعتزم طرح برنامج التحول الاقتصادي للحوار المجتمعي، لتلقي المقترحات والرؤى، تمهيدًا لإطلاقه بنهاية ديسمبر 2026، موضحا أن البرنامج يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، منها تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية، وتطوير القطاعات الخدمية ونظم التشغيل وتحسين كفاءتها وجودتها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ورفع كفاءة إدارتها واستغلالها، فضلًا عن تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واندماجه مع الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى بناء اقتصاد مصري أكثر جودة وفاعلية وتنافسية، قادر على تحقيق نمو مستدام، مؤكداً أن تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم يمثل أولوية رئيسية للبرنامج، مع تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ولا يقتصر ذلك على زيادة التمويل، بل يشمل أيضًا تطوير نظم التشغيل وتحسين أساليب تقديم الخدمات ورفع كفاءتها وجودتها.

وتناول نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى عدد من المبادرات والبرامج التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، ومنها "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، في إطار جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والارتقاء بجودة الحياة.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن تحقيق هذه المستهدفات يشمل كذلك تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في النشاط الاقتصادي، ومواصلة الجهود الحكومية لتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية، وتوسيع مشاركته في مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع هيكل الاستثمار، وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

واستعرض الدكتور حسين عيسى ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة (2026–2030) وخطتها التنفيذية، باعتبارها أحد الأطر الرئيسية المنظمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، والهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى الجهود الجارية لرفع كفاءة إدارة الاستثمارات والأصول العامة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تنفذ برنامجًا متكاملًا لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، وتطوير أدائها المؤسسي والتشغيلي والمالي، ويرتكز البرنامج على تعزيز الكفاءة والفاعلية والحوكمة، وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.

وأشار إلى أنه تجري إعادة تنظيم تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا عقب إلغاء الوزارة، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء هذه الشركات ورفع تنافسيتها وقدرتها على النمو والتوسع، وتعزيز كفاءتها التشغيلية والمالية وتحسين نظم الحوكمة، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الجهود تتواصل لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، استنادًا إلى دراسات شاملة لأوضاعها، تضمنت توصياتها إعادة هيكلة للعديد من الهيئات تشمل الجوانب المالية والإدارية والتشريعية والتسويقية وغيرها، ودمج بعضها، وتحويل بعضها إلى هيئات عامة خدمية، وإلغاء البعض الآخر، وذلك وفق رؤية مؤسسية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز الفاعلية وتحسين جودة الخدمات.

كما كشف الدكتور حسين عيسى عن الجهود الجارية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لتطبيق موازنة البرامج والأداء تجريبيًا بدءًا من العام المالي المقبل، بما يتيح ربط الإنفاق العام بالبرامج والأهداف المحددة والنتائج المستهدفة، موضحا أن هذا التطبيق يمثل نقلة نوعية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات المتابعة والتقييم، وربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز القدرة على قياس الأثر التنموي.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة شهدت فتح باب النقاش وتبادل الرؤى بين نائب رئيس مجلس الوزراء والحضور، حيث تناولت المناقشات عددًا من الملفات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وسبل التعامل معها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب رؤى ومقترحات تتعلق بتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج، وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.

الاقتصاد المصري الاستقرار والتعافي الصدمات الدكتور حسين عيسى الحكومة الحماية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

عداد الكهرباء

بدءًا من اليوم .. بشري سارة لأصحاب العدادات الكودية

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

أحمد الشناوي

رفض تظلم الشناوي.. قرار جديد يلزم حارس بيراميدز برد 8ملايين جنيه للزمالك

الزمالك

أزمة تهدد إقامة مباراة الزمالك وبانج أفريكانز على استاد القاهرة.. تفاصيل

مروان عطية

عبدالناصر زيدان: مروان عطية يطلب الإعفاء من المشاركة أمام المقاولون العرب

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد