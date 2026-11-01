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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق اختبارات المتسابقين من خارج مصر للمسابقة العالمية الـ33 للقرآن الكريم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمد شحتة

انطلقت اليوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر 2026، الاختبارات التمهيدية للمتسابقين من خارج مصر، المؤهلة للمشاركة في المسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم، التي تحمل اسم «الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي».

 وتُقام برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار جهود وزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لخدمة القرآن الكريم وأهله، وذلك في مجالات حفظ القرآن الكريم وتجويده، وفهم معانيه، ومعرفة أسباب النزول.

اختبارات المسابقة العالمية للقرآن

وتُجرى الاختبارات في أربعة فروع، تشمل الفرع الأول المخصص لغير الأئمة، والفرع الثاني لغير الناطقين باللغة العربية، والفرع الثالث للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب الفرع السابع المخصص للقراءات القرآنية.

وتضم لجنة التحكيم كلًّا من الدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور طارق عبد الحميد، المستشار العلمي لرئيس القطاع الديني، والدكتور ماهر الفرماوي، المدرس بكلية أصول الدين بالقاهرة، والشيخ علي الدين أبو عوض، مدير عام شئون القرآن الكريم بالوزارة؛ للإشراف على أعمال الاختبارات وتقييم المتسابقين وفق الضوابط والمعايير المقررة.

وتأتي هذه الاختبارات في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لتنظيم المسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم، وحرصها على إتاحة الفرصة للمتسابقين من مختلف دول العالم للتنافس في حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته وفهم معانيه، بما يعزز مكانة مصر وريادتها في خدمة القرآن الكريم وأهله.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم وزارة الأوقاف الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي الرئيس عبد الفتاح السيسي خدمة القرآن القرآن الكريم

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