بقرار من الإمام الأكبر.. التشكيل النهائي للجنة اختيار قيادات جامعة الأزهر

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تشكيل لجنة عليا لاختيار قيادات جامعة الأزهر في الوظائف الآتية: (رئيس جامعة الأزهر - نائب رئيس جامعة الأزهر - عميد كلية - مدير مركز - مدير مستشفى).

وترأس اللجنة، الدكتور منصور حسن أحمد حسن، رئيس جامعة بني سويف السابق، ومعه 6 من قيادات الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية.

لجنة اختيار قيادات جامعة الأزهر

وتتكون عضوية لجنة اختيار قيادات جامعة الأزهر من:

- رئيس جامعة الأزهر بصفته.

- الدكتور نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية.

- الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر السابق.

- الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر السابق.

- الدكتور عباس عبداللاه شومان، وكيل الأزهر الأسبق.

- الدكتور جمال أبو السرور، عميد كلية الطب الأسبق.

تكليف محمود صديق للقيام برئاسة جامعة الأزهر

وفي يوليو الماضي، أصدر الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتكليف الدكتور محمود صديق حسن، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، بالقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر، وذلك بصفةٍ مؤقتة، لحين تعيين رئيسٍ للجامعة وفقًا للقانون.