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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بأعلى الأصوات.. أحمد بسيوني عضوًا بمجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

أحمد بسيوني عضوًا بمجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية
أحمد بسيوني عضوًا بمجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

فاز الكاتب الصحفي أحمد بسيوني بعضوية مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، بعدما حصد أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت اليوم.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، حصول بسيوني على 128 صوتًا، وحصول الزميلة شيرين العقاد على 123 صوتا، و99 صوتًا للزميلة هدى الساعاتي.

وأوضحت اللجنة أن إجمالي من لهم حق التصويت بلغ 192 صحفيًا، أدلى منهم بأصواتهم 158 صحفيًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 3 أصوات.

وعلى مقعد نقيب الصحفيين بالإسكندرية، أعلنت اللجنة فوز الكاتب الصحفي شوكت سعد بـ101 صوت، مقابل 55 صوتًا لمنافسه حسني حافظ.

وأدلى الصحفيون بأصواتهم داخل مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية لاختيار رئيس النقابة وثلاثة أعضاء لمجلسها، بدلًا من الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم، وذلك تحت إشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وتضمنت قائمة المرشحين على منصب النقيب كلًا من حسني حافظ إبراهيم محمد، عن جريدة الوفد، وشوكت سعد فرج عبدالموجود، عن جريدة الجمهوري الحر.

فيما تنافس على المقاعد الثلاثة لعضوية المجلس ستة مرشحين، هم: أحمد بسيوني بسيوني نوح، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، وشيرين حنفي محمود العقاد، عن جريدة الكرامة، ومرشدي عطية مرشدي عبدالنبي، عن جريدة الجمهورية، ونيفين كميل نجيب عطا الله، عن جريدة وطني، وهدى مصطفى أحمد الساعاتي، عن جريدة الشروق، ووليد فتحي عبدالعال سرحان، عن جريدة الوفد.

أحمد بسيوني مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية أعلى الأصوات الانتخابات جمال عبدالرحيم حق التصويت

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