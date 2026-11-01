مستشار أوكراني: تركيا مرشحة لاستضافة لقاءً بين زيلينسكي وبوتين

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار المعهد الوطني الأوكراني، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يؤكد باستمرار استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن أوكرانيا ترى أن تركيا تمثل مكانًا مناسبًا لعقد هذا اللقاء، باعتبارها دولة محايدة وتتمتع بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا.

إسطنبول مكان مناسب للقاء زيلينسكي وبوتين

وأوضح “أوس”، خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن زيلينسكي يمكنه لقاء بوتين في مدينة إسطنبول، وليس في روسيا أو بيلاروسيا أو كوريا الشمالية، نظرًا لطبيعة علاقات هذه الدول مع موسكو، مؤكدًا أن اختيار تركيا لاستضافة اللقاء سيكون أمرًا طبيعيًا في ظل علاقاتها مع طرفي الأزمة.

وأضاف مستشار المعهد الوطني الأوكراني أن الحديث عن عقد اجتماع على مستوى القادة يتطلب أولًا صدور تأكيد واضح من بوتين بشأن استعداده الفعلي للمشاركة في اللقاء، بدلًا من الاكتفاء بإبداء الاستعداد بصورة نظرية.

وأشار أوس إلى أن بوتين لا يرغب في لقاء زيلينسكي، ويفضل عقد لقاءات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الرئيس الصيني شي جين بينج، معتبرًا أن الموقف الروسي لا يعكس حتى الآن استعدادًا حقيقيًا لعقد لقاء مباشر بين الرئيسين الروسي والأوكراني.