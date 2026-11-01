هل اقتربت الحرب؟ .. أمريكا ترسل 80 طائرة تزود بالوقود إلى تل أبيب

أكدت القناة الـ 14 الإسرائيلية أن ما لا يقل عن 10 طائرات نقل عسكرية أمريكية إلى قواعد جوية إسرائيلية.

وأشارت القناة في تقرير لها إلى أن هناك تراكم عسكري أمريكي كبير يتسارع وسط الاستعدادات لضربات محتملة على إيران خلال الساعات الـ48 الماضية.

ولفتت القناة العبرية إلى وصول حوالي 80 طائرة إعادة تزويد وقود جوية أمريكية إلى إسرائيل.10 طائرات نقل عسكرية أمريكية إلى قواعد جوية إسرائيلية

كما تم إرسال طائرات عسكرية أمريكية إضافية إلى الأردن والمملكة العربية السعودية وقطر.



ووفق للقناة العبرية ؛ فقد تم أيضا نشر دفاعات صواريخ باتريوت إضافية، وفقًا للتقارير، لتعزيز الدفاعات الإقليمية.



كما يستعد الجيش الأمريكي أيضا لنشر قوات بحرية ومشاة بحرية أمريكية إضافية في الشرق الأوسط.

وفي بريطانيا ؛ فقد أكد وزير الشرق الأوسط البريطاني ستيفن دوتي نشر معدات وأفراد الدفاع الجوي إلى السعودية، ومهام دفاعية للقوة الجوية الملكية فوق قطر والبحرين والأردن والإمارات، ودعم إضافي للدفاع الجوي لبحرين و الكويت.

وأعاد دوتي التأكيد على التزام بريطانيا بالدفاع عن حلفائها الإقليميين، معلنًا أن لندن ستقف إلى جانبهم "بأفعال، لا كلمات فقط."