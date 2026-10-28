رويترز: الجيش الأمريكي يعلن مقتل 5 أشخاص في قصف قارب شرق المحيط الهادي

أعلن الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء أنه قتل خمسة أشخاص في ضربة جوية استهدفت قاربا في شرق المحيط الهادي، في غارة هي الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تقول واشنطن إنها تستهدف "إرهابيي المخدرات"، لكن خبراء حقوق الإنسان ينددون بها ويصفونها بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
قالت القيادة الجنوبية الأمريكية على منصة إكس إنها "نفذت ضربة عسكرية فتاكة على قارب سريع ينفذ عمليات على طول طرق تهريب المخدرات المعروفة في شرق المحيط الهادي".
فيما أشارت القيادة إلى أن "معلومات استخباراتية مؤكدة" أفادت بأن القارب كان يشارك بشكل فعال في تهريب المخدرات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأفادت القيادة بأن خمسة أشخاص قتلوا، ووصفتهم بأنهم "إرهابيون ضالعون في تجارة المخدرات".
وتقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوارب التي استهدفتها منذ سبتمبر 2025 كانت تنقل مخدرات.
وأسفرت الضربات الأمريكية على هذه القوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي عن مقتل أكثر من 230 شخصا.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وخبراء مستقلون بالأمم المتحدة هذه الضربات بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء وغير مشروعة، في حين وصف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية تصريحات إدارة ترامب بشأن من تستهدفهم بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى بث الخوف".