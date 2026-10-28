رويترز: الجيش الأمريكي يعلن مقتل 5 أشخاص في قصف قارب شرق المحيط الهادي

أعلن الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء أنه قتل خمسة أشخاص في ضربة جوية ​استهدفت قاربا في شرق المحيط الهادي، في غارة هي ‌الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تقول واشنطن إنها تستهدف "إرهابيي المخدرات"، لكن خبراء حقوق الإنسان ينددون بها ​ويصفونها بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

قالت ​القيادة الجنوبية الأمريكية على منصة إكس إنها "نفذت ضربة عسكرية فتاكة على قارب سريع ينفذ عمليات على طول طرق تهريب المخدرات المعروفة ​في شرق المحيط الهادي".

فيما أشارت القيادة إلى أن "معلومات استخباراتية مؤكدة" أفادت بأن القارب كان يشارك بشكل فعال في ​تهريب المخدرات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفادت ​القيادة بأن خمسة أشخاص قتلوا، ووصفتهم بأنهم "إرهابيون ضالعون في تجارة ‌المخدرات".

وتقول ⁠إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوارب التي استهدفتها منذ سبتمبر 2025 كانت تنقل مخدرات.

وأسفرت الضربات الأمريكية على هذه القوارب ​في منطقة البحر ​الكاريبي وشرق ⁠المحيط الهادي عن مقتل أكثر من 230 شخصا.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ​ووتش ومنظمة العفو الدولية وخبراء مستقلون ​بالأمم ⁠المتحدة هذه الضربات بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء وغير مشروعة، في حين وصف الاتحاد ⁠الأمريكي ​للحريات المدنية تصريحات إدارة ​ترامب بشأن من تستهدفهم بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة ​وتهدف إلى بث الخوف".