نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمين قوية بعد تقدم معسكره

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه يتعهد بتشكيل حكومة جديدة بعد ظهور النتائج النهائية لفرز الأصوات، مشددًا على أهمية تكوين حكومة يمنية صهيونية لا عرب بها.
وأضاف نتنياهو أنه لا ينبغي لأي زعيم أن يحكم بدعم من العرب الإسرائيليين، الذين حققت أحزابهم مكاسب قوية في الانتخابات بنحو 16 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي.
وتابع نتنياهو: "يجب أن تتحد الأغلبية اليهودية والصهيونية. من غير الوارد أن تكون هناك حكومة مدعومة من الأحزاب العربية".
ألقى نتنياهو الخطاب للجماهير بشكل سريع، والذي يعد قصيراً بمعايير نتنياهو، ولم يعلن فوزه بشكل مباشر، بل أشار فقط إلى أن حزب الليكود الذي يتزعمه من المتوقع أن يكون أكبر حزب منفرد.
وأفادت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل بأنه بعد فرز 51.8% من الأصوات تصدر رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو السباق متقدما على معسكر المعارضة، بعدما كان الأمر بالأمس على خلاف ذلك.
وحصد معسكر نتنياهو حتى الآن 55 مقعدا، بينما حصل معسكر التغيير على 49 مقعدا، فيما حصلت الأحزاب العربية على 16 مقعدًا.