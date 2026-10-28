نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمين قوية بعد تقدم معسكره

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه يتعهد بتشكيل حكومة جديدة بعد ظهور النتائج النهائية لفرز الأصوات، مشددًا على أهمية تكوين حكومة يمنية صهيونية لا عرب بها.

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وأضاف نتنياهو أنه لا ينبغي لأي زعيم أن يحكم بدعم من العرب الإسرائيليين، الذين حققت أحزابهم مكاسب قوية في الانتخابات بنحو 16 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي.

وتابع نتنياهو: "يجب أن تتحد الأغلبية اليهودية والصهيونية. من غير الوارد أن تكون هناك حكومة مدعومة من الأحزاب العربية".

ألقى نتنياهو الخطاب للجماهير بشكل سريع، والذي يعد قصيراً بمعايير نتنياهو، ولم يعلن فوزه بشكل مباشر، بل أشار فقط إلى أن حزب الليكود الذي يتزعمه من المتوقع أن يكون أكبر حزب منفرد.



رويترز: الجيش الأمريكي يعلن مقتل 5 أشخاص في قصف قارب شرق المحيط الهادي الذكاء الاصطناعي يقود أسهم آسيا للصعود واللا العبري: كاتس يعقد مشاورات مع رئيس الأركان بشأن إيران الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة الأردن وسوريا يقرران التحقيق في تداعيات الغارات الأخيرة عبر لجنة أمنية مشتركة لجنة الانتخابات: نتنياهو يحصد 55 مقعدا والتغيير 49 زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب سواحل مقاطعة دافاو أوكسيدنتال بالفلبين الاتحاد الأوروبي يتجه للاستحواذ على حصص بمشروعات المعادن الحيوية لتأمين الإمدادات الاستراتيجية وزير الخارجية: ضرورة تكاتف دول المنطقة لتجنيب الانزلاق نحو مرحلة أكثر خطورة زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مقاطعة "دافاو أوكسيدنتال" الفلبينية

وأفادت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل بأنه بعد فرز 51.8% من الأصوات تصدر رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو السباق متقدما على معسكر المعارضة، بعدما كان الأمر بالأمس على خلاف ذلك.

وحصد معسكر نتنياهو حتى الآن 55 مقعدا، بينما حصل معسكر التغيير على 49 مقعدا، فيما حصلت الأحزاب العربية على 16 مقعدًا.