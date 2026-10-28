لجنة الانتخابات: نتنياهو يحصد 55 مقعدا والتغيير 49

أفادت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل بأنه بعد فرز 51.8% من الأصوات تصدر رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو السباق متقدما على معسكر المعارضة، بعدما كان الأمر بالأمس على خلاف ذلك.

وحصد معسكر نتنياهو حتى الآن، 55 مقعدا، بينما حصل معسكر التغيير على 49 مقعدا، فيما حصلت الأحزاب العربية على 16 مقعدًا.

ووفقاً لتحديثات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية لفرز الأصوات الصادرة صباح اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، تشير النتائج الجزئية بعد فرز 51.8% من الأصوات إلى التوزيع التالي للمقاعد في الكنيست:

• معسكر بنيامين نتنياهو: 55 مقعداً.

• معسكر التغيير (المعارضة): 49 مقعداً.

• الأحزاب والقوائم العربية: 16 مقعداً.

لكن ذلك لا يعني فوز نتنياهو أو أن أمره صار محسومًا، فبناءً على هذه الأرقام، لا يمتلك أي من المعسكرين الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، التي تشترط الحصول على 61 مقعداً على الأقل من أصل 120 في الكنيست.