زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مقاطعة "دافاو أوكسيدنتال" الفلبينية

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن زلزالا بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الأربعاء قبالة سواحل مقاطعة "دافاو أوكسيدنتال"، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

وأفاد المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية - بأن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 9 كيلومترات غربي جزيرة "بالوت"، وعلى عمق 10 كيلومترات.. محذرا من احتمال وقوع هزات ارتدادية في أعقاب الزلزال.

وتعد الزلازل حدثا يتكرر بشكل شبه يومي في الفلبين، التي تقع ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.