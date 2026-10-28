تحتفظ كثير من النساء بمستحضرات العناية الشخصية وأدوات التجميل والأدوية داخل الحمام لسهولة الوصول إليها أثناء الاستحمام أو الاستعداد للخروج، لكن ارتفاع الرطوبة وتغير درجات الحرارة قد يؤثران في بعض المنتجات، ويقللان من جودتها أو مدة صلاحيتها.

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها.. أخطاء يومية انتبهي لها

ولذلك، فإن إعادة ترتيب الأغراض الموجودة في الحمام لا تساعد فقط على تنظيم المساحة، بل قد تكون ضرورية للحفاظ على بعض المنتجات بعيدًا عن الحرارة والرطوبة، خاصة إذا كان الحمام سيئ التهوية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. الأدوية والمستحضرات الطبية

يُفضل عدم تخزين الأدوية داخل الحمام، خاصة بالقرب من الدش أو مصادر البخار، لأن الرطوبة والحرارة قد تؤثران في ثبات بعض الأدوية وفعاليتها.

والأفضل الاحتفاظ بها في مكان جاف وبارد نسبيًا، بعيدًا عن متناول الأطفال، مع الالتزام بدرجة الحرارة المحددة على العبوة. أما الأدوية التي تحتاج إلى التبريد، فيجب اتباع تعليمات حفظها الخاصة.

2. فرش المكياج والإسفنجات

قد يؤدي ترك فرش المكياج والإسفنجات في مكان رطب إلى إبطاء جفافها بعد الغسيل، ما يزيد فرص نمو الميكروبات عليها إذا لم تُنظف وتُجفف جيدًا.

لذلك، يُفضل حفظها في درج أو منظم جاف خارج الحمام، مع تنظيفها بانتظام وتركها تجف تمامًا قبل التخزين.

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك

3. المناشف النظيفة

قد يبدو الاحتفاظ بالمناشف داخل الحمام حلًا عمليًا، لكن تخزينها بجوار الدش في مكان تتراكم فيه الرطوبة قد يجعلها تظل رطبة أو تكتسب رائحة غير مرغوبة.

إذا كان الحمام لا يتمتع بتهوية جيدة، فمن الأفضل وضع المناشف النظيفة داخل خزانة جافة خارجه، أو في مكان مغلق وجاف بعيدًا عن رذاذ الماء. أما المناشف المستخدمة، فيجب تعليقها لتجف جيدًا قبل إعادة استخدامها.

4. مستحضرات العناية بالبشرة

بعض الكريمات والسيروم ومستحضرات العناية قد تتأثر بالحرارة أو الرطوبة، خاصة المنتجات التي توصي عبواتها بالحفظ في مكان بارد وجاف.

لذلك، راجعي تعليمات التخزين المكتوبة على العبوة، واحتفظي بالمنتجات الحساسة في غرفة النوم أو داخل درج بعيدًا عن أشعة الشمس ومصادر الحرارة، مع إحكام إغلاق العبوات بعد الاستخدام.

5. العطور

قد يؤدي التعرض المتكرر للحرارة والضوء إلى تغير رائحة العطر أو تركيبته بمرور الوقت، ولذلك لا يُعد الحمام المكان الأفضل لتخزينه، خاصة إذا كان يتعرض للبخار يوميًا.

يمكنكِ وضع العطور داخل خزانة جافة في غرفة النوم، بعيدًا عن النافذة وأشعة الشمس المباشرة، مع إغلاق الزجاجة جيدًا بعد كل استخدام.

6. شفرات الحلاقة المعدنية

ترك شفرات الحلاقة مبللة باستمرار داخل الحمام قد يسرع تآكل بعض أجزائها المعدنية، بحسب نوعها وظروف التخزين.

بعد الاستخدام، اشطفي الشفرة وفق تعليمات الشركة المصنعة، ثم جففيها واتركيها في مكان جاف وآمن. واحرصي على استبدالها عندما تصبح غير حادة أو تظهر عليها علامات التلف.

7. فرشاة الأسنان

لا تحتاج فرشاة الأسنان بالضرورة إلى التخزين خارج الحمام، لكن من المهم وضعها في مكان يسمح لها بالجفاف، بعيدًا عن رذاذ الماء، وعدم تغطيتها وهي مبللة داخل حاوية مغلقة.

احفظيها في وضع رأسي إذا أمكن، ولا تتركيها ملاصقة لفرش الآخرين، ويفضل إغلاق غطاء المرحاض قبل شطفه لتقليل انتشار الرذاذ في الهواء.

8. الأدوات الكهربائية

قد تحتفظ بعض النساء بمجفف الشعر أو مكواة فرد الشعر داخل الحمام لسهولة الاستخدام، لكن تخزين هذه الأجهزة بالقرب من مصادر المياه قد يشكل خطرًا كهربائيًا.

الأفضل حفظها في درج جاف خارج الحمام إن أمكن، وعدم استخدامها أو توصيلها بالكهرباء بالقرب من حوض الاستحمام أو الأماكن المبللة، مع فصلها عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها وتركها تبرد قبل تخزينها.

9. مستحضرات التجميل الاحتياطية

قد تبدو مستحضرات التجميل غير المفتوحة آمنة للتخزين في أي مكان، لكن بعض المنتجات تتأثر بالحرارة والرطوبة حتى قبل فتح العبوة.

لذلك، احتفظي بالمخزون الإضافي من الكريمات ومستحضرات التجميل في خزانة جافة، بعيدًا عن الشمس ومصادر الحرارة، وراجعي شروط التخزين وتواريخ الصلاحية قبل الاستخدام.

10. ورق التواليت والمناشف الورقية

قد تمتص المنتجات الورقية الرطوبة إذا تُركت مكشوفة في حمام سيئ التهوية، ما يجعلها رطبة وغير مناسبة للاستخدام.

يمكنكِ تخزين الكميات الإضافية في خزانة جافة خارج الحمام، أو وضعها داخل خزانة محكمة نسبيًا إذا كانت مساحة المنزل لا تسمح بذلك.

نصائح لتنظيم الحمام والحفاظ على الأغراض