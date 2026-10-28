قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة الصربية: مقتل شخص اعتدى على حارس خارج السفارة الإسرائيلية في بلغراد
اليوم .. صراع القمة يشتعل في الجولة الثامنة.. الزمالك يستهدف استعادة الانتصارات وذئاب الجبل يطمحون لمواصلة المفاجآت.. وأحمد سامي أمام اختبار مصيري في السويس
لامين يامال بعد تتويج هاري كين بالكرة الذهبية 2026: ستأتي لا محالة
من أول طلقة ذخيرة مصرية إلى التصنيع الحديث.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 27
نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمين قوية بعد تقدم معسكره
سيول ورياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تحذر سكان تلك المناطق
هجوم على أكبر مصفاة بالسعودية يشعل أسعار النفط.. برنت يتجاوز الـ115 دولارا
واللا العبري: كاتس يعقد مشاورات مع رئيس الأركان بشأن إيران
الأردن وسوريا يقرران التحقيق في تداعيات الغارات الأخيرة عبر لجنة أمنية مشتركة
أمطار رعدية وسيول.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن ضربات البرق اليوم
وزير الخارجية: ضرورة تكاتف دول المنطقة لتجنيب الانزلاق نحو مرحلة أكثر خطورة
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان جهود منع التصعيد في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها .. رقم 4 سيصدمك

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أسماء عبد الحفيظ

تحتفظ كثير من النساء بمستحضرات العناية الشخصية وأدوات التجميل والأدوية داخل الحمام لسهولة الوصول إليها أثناء الاستحمام أو الاستعداد للخروج، لكن ارتفاع الرطوبة وتغير درجات الحرارة قد يؤثران في بعض المنتجات، ويقللان من جودتها أو مدة صلاحيتها.

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها.. أخطاء يومية انتبهي لها

ولذلك، فإن إعادة ترتيب الأغراض الموجودة في الحمام لا تساعد فقط على تنظيم المساحة، بل قد تكون ضرورية للحفاظ على بعض المنتجات بعيدًا عن الحرارة والرطوبة، خاصة إذا كان الحمام سيئ التهوية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. الأدوية والمستحضرات الطبية

يُفضل عدم تخزين الأدوية داخل الحمام، خاصة بالقرب من الدش أو مصادر البخار، لأن الرطوبة والحرارة قد تؤثران في ثبات بعض الأدوية وفعاليتها.

والأفضل الاحتفاظ بها في مكان جاف وبارد نسبيًا، بعيدًا عن متناول الأطفال، مع الالتزام بدرجة الحرارة المحددة على العبوة. أما الأدوية التي تحتاج إلى التبريد، فيجب اتباع تعليمات حفظها الخاصة.

2. فرش المكياج والإسفنجات

قد يؤدي ترك فرش المكياج والإسفنجات في مكان رطب إلى إبطاء جفافها بعد الغسيل، ما يزيد فرص نمو الميكروبات عليها إذا لم تُنظف وتُجفف جيدًا.

لذلك، يُفضل حفظها في درج أو منظم جاف خارج الحمام، مع تنظيفها بانتظام وتركها تجف تمامًا قبل التخزين.

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك

3. المناشف النظيفة

قد يبدو الاحتفاظ بالمناشف داخل الحمام حلًا عمليًا، لكن تخزينها بجوار الدش في مكان تتراكم فيه الرطوبة قد يجعلها تظل رطبة أو تكتسب رائحة غير مرغوبة.

إذا كان الحمام لا يتمتع بتهوية جيدة، فمن الأفضل وضع المناشف النظيفة داخل خزانة جافة خارجه، أو في مكان مغلق وجاف بعيدًا عن رذاذ الماء. أما المناشف المستخدمة، فيجب تعليقها لتجف جيدًا قبل إعادة استخدامها.

4. مستحضرات العناية بالبشرة

بعض الكريمات والسيروم ومستحضرات العناية قد تتأثر بالحرارة أو الرطوبة، خاصة المنتجات التي توصي عبواتها بالحفظ في مكان بارد وجاف.

لذلك، راجعي تعليمات التخزين المكتوبة على العبوة، واحتفظي بالمنتجات الحساسة في غرفة النوم أو داخل درج بعيدًا عن أشعة الشمس ومصادر الحرارة، مع إحكام إغلاق العبوات بعد الاستخدام.

5. العطور

قد يؤدي التعرض المتكرر للحرارة والضوء إلى تغير رائحة العطر أو تركيبته بمرور الوقت، ولذلك لا يُعد الحمام المكان الأفضل لتخزينه، خاصة إذا كان يتعرض للبخار يوميًا.

يمكنكِ وضع العطور داخل خزانة جافة في غرفة النوم، بعيدًا عن النافذة وأشعة الشمس المباشرة، مع إغلاق الزجاجة جيدًا بعد كل استخدام.

6. شفرات الحلاقة المعدنية

ترك شفرات الحلاقة مبللة باستمرار داخل الحمام قد يسرع تآكل بعض أجزائها المعدنية، بحسب نوعها وظروف التخزين.

بعد الاستخدام، اشطفي الشفرة وفق تعليمات الشركة المصنعة، ثم جففيها واتركيها في مكان جاف وآمن. واحرصي على استبدالها عندما تصبح غير حادة أو تظهر عليها علامات التلف.

7. فرشاة الأسنان

لا تحتاج فرشاة الأسنان بالضرورة إلى التخزين خارج الحمام، لكن من المهم وضعها في مكان يسمح لها بالجفاف، بعيدًا عن رذاذ الماء، وعدم تغطيتها وهي مبللة داخل حاوية مغلقة.

احفظيها في وضع رأسي إذا أمكن، ولا تتركيها ملاصقة لفرش الآخرين، ويفضل إغلاق غطاء المرحاض قبل شطفه لتقليل انتشار الرذاذ في الهواء.

8. الأدوات الكهربائية

قد تحتفظ بعض النساء بمجفف الشعر أو مكواة فرد الشعر داخل الحمام لسهولة الاستخدام، لكن تخزين هذه الأجهزة بالقرب من مصادر المياه قد يشكل خطرًا كهربائيًا.

الأفضل حفظها في درج جاف خارج الحمام إن أمكن، وعدم استخدامها أو توصيلها بالكهرباء بالقرب من حوض الاستحمام أو الأماكن المبللة، مع فصلها عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها وتركها تبرد قبل تخزينها.

9. مستحضرات التجميل الاحتياطية

قد تبدو مستحضرات التجميل غير المفتوحة آمنة للتخزين في أي مكان، لكن بعض المنتجات تتأثر بالحرارة والرطوبة حتى قبل فتح العبوة.

لذلك، احتفظي بالمخزون الإضافي من الكريمات ومستحضرات التجميل في خزانة جافة، بعيدًا عن الشمس ومصادر الحرارة، وراجعي شروط التخزين وتواريخ الصلاحية قبل الاستخدام.

10. ورق التواليت والمناشف الورقية

قد تمتص المنتجات الورقية الرطوبة إذا تُركت مكشوفة في حمام سيئ التهوية، ما يجعلها رطبة وغير مناسبة للاستخدام.

يمكنكِ تخزين الكميات الإضافية في خزانة جافة خارج الحمام، أو وضعها داخل خزانة محكمة نسبيًا إذا كانت مساحة المنزل لا تسمح بذلك.

نصائح لتنظيم الحمام والحفاظ على الأغراض

  • شغلي مروحة التهوية أو افتحي النافذة بعد الاستحمام لتقليل الرطوبة.
  • لا تضعي المنتجات الحساسة فوق سخان المياه أو بجوار الدش.
  • جففي العبوات الخارجية قبل إعادتها إلى الخزانة.
  • تخلصي من المنتجات التي تغيرت رائحتها أو لونها أو قوامها، مع مراعاة تعليمات الشركة المصنعة.
  • احتفظي بالأدوية والمنتجات الخطرة بعيدًا عن متناول الأطفال.
الحمام أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها أخطاء يومية انتبهي لها أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها أخطاء يومية انتبهي لها الأدوية مستحضرات العناية بالبشرة أدوات التجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادي آيزنكوت

من هو غادي آيزنكوت؟ .. الجنرال السابق الذي يُنافس «نتنياهو» على رئاسة الحكومة الإسرائيلية

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

احتفالات عرب إسرائيل بهزيمة حكومة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

«روّح يا بن غفير» .. احتفالات بمقر القائمة العربية بعد تحقيق نتائج تاريخية في إسرائيل

الأهلي

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

غادي آيزنكوت

بعد تفوّق كتلة المعارضة الإسرائيلية .. «آيزنكوت» يتعهد باستبدال «نتنياهو»

ترشيحاتنا

تنفيذ العقوبة

عَرض رشوة على موظف ورفضها .. هل يُعاقب القانون على المُحاولة؟

النائب ياسر عرفة

برلماني: التوسع في تحديث الري والإدارة الرقمية للمياه ضرورة لتعزيز الأمن المائي

الرمال السوداء

برلمانية لـ«صدى البلد»: توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة ضرورة لتعظيم ثروات مصر ودعم الاقتصاد الوطني

بالصور

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها .. رقم 4 سيصدمك

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

إطلالة تجمع بين الأنوثة والفخامة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق |شاهد

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

ارتفاع ضغط الدم بعد سن الأربعين خطر صامت .. طبيب يُحذّر النساء

لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟
لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟
لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد