سوريا تعيد فتح معبر نصب الحدودي مع الأردن

أعادت سوريا فتح المعبر الحدودي مع الأردن اليوم الأربعاء بعدما أكد البلدين على علاقاتهما، رغم ما أصابها جراء قيام الأردن بغارات جوية على مواقع داخل سوريا.

وقد أدت الضربة الأردنية - كرد فعل على هجوم مسلح على كنيسة - إلى اندلاع أسوأ أزمة بين البلدين منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وأدانت سوريا الضربات التي استهدفت جنوب البلاد، ووصفتها بأنها "انتهاك غير مقبول"، بينما قالت الأردن إنها قتلت أكثر من 20 مسلحاً من تنظيم داعش في غارتها.

وسعت الحكومة الأردنية إلى تخفيف حدة التوترات يوم أمس الثلاثاء، قائلة إنها "تكنّ احتراماً كبيراً" لجارتها وأعربت عن أسفها لوقوع ضحايا مدنيين.

وأُغلق معبر نصيب الحدودي بين البلدين، المعروف باسم جابر على الجانب الأردني، عقب الغارات الجوية، لكن حركة المسافرين والتجارة ستعود إلى طبيعتها اعتباراً من صباح الأربعاء، حسبما صرح المسؤول الجمركي السوري، مازن علوش، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وفي الأسبوع الماضي، أطلق مسلحون النار خلال جنازة في كنيسة أرثوذكسية يونانية في محافظة الكرك جنوب الأردن، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين، الأمر الذي دفع عمان إلى الرد عسكرياً.