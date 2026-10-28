قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار الطقس بمدن البحر الأحمر باستثناء مرسى علم.. توقف مياه سيل وادي الغدير
5753 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص بـ15 محافظة.. تفاصيل
جهاز مستقبل مصر يعزز توفير السلع للمواطنين عبر أكثر من 1500 منفذ لـ«سوبر توفير»
سكك حديد مصر: بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من مساء الخميس
تكريم جديد لـ"محمد صلاح" في تركيا.. إطلاق اسمه على أحد شوارع طرابزون
نائب رئيس الوزراء يبحث جهود تطوير الأداء بجهاز تنظيم إدارة المخلفات
قطع مياه الشرب 4 ساعات عن 3 مناطق بـ أكتوبر بسبب عطل طارئ
مواعيد المترو والقطار الكهربائي والمونوريل بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026
صادرات الطباعة والتغليف والورق ترتفع 23% إلى 867 مليون دولار خلال 9 أشهر
اهتمام ياباني ببرنامج طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص| تفاصيل
استجابة لطلبات المواطنين.. مد فترة حجز شقق الإيجار "سكن لكل المصريين 9"
بعد عامين من الإبحار.. سفينة سياحية أمريكية تنهي رحلتها العالمية بسبب تكاليف الوقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا تعيد فتح معبر نصب الحدودي مع الأردن

معبر نصيب
معبر نصيب
محمد على

أعادت سوريا فتح المعبر الحدودي مع الأردن اليوم الأربعاء بعدما أكد البلدين على علاقاتهما، رغم ما أصابها جراء قيام الأردن بغارات جوية على مواقع داخل سوريا.

وقد أدت الضربة الأردنية - كرد فعل على هجوم مسلح على كنيسة - إلى اندلاع أسوأ أزمة بين البلدين منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وأدانت سوريا الضربات التي استهدفت جنوب البلاد، ووصفتها بأنها "انتهاك غير مقبول"، بينما قالت الأردن إنها قتلت أكثر من 20 مسلحاً من تنظيم داعش في غارتها.

وسعت الحكومة الأردنية إلى تخفيف حدة التوترات يوم أمس الثلاثاء، قائلة إنها "تكنّ احتراماً كبيراً" لجارتها وأعربت عن أسفها لوقوع ضحايا مدنيين.

وأُغلق معبر نصيب الحدودي بين البلدين، المعروف باسم جابر على الجانب الأردني، عقب الغارات الجوية، لكن حركة المسافرين والتجارة ستعود إلى طبيعتها اعتباراً من صباح الأربعاء، حسبما صرح المسؤول الجمركي السوري، مازن علوش، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وفي الأسبوع الماضي، أطلق مسلحون النار خلال جنازة في كنيسة أرثوذكسية يونانية في محافظة الكرك جنوب الأردن، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين، الأمر الذي دفع عمان إلى الرد عسكرياً.

سوريا المعبر الحدودي الأردن مواقع داخل سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

غادي آيزنكوت

من هو غادي آيزنكوت؟ .. الجنرال السابق الذي يُنافس «نتنياهو» على رئاسة الحكومة الإسرائيلية

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

احتفالات عرب إسرائيل بهزيمة حكومة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

«روّح يا بن غفير» .. احتفالات بمقر القائمة العربية بعد تحقيق نتائج تاريخية في إسرائيل

الأهلي

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

شمس البارودي

شمس البارودي ترد على مُنتقدي حجابها .. وتكشف حقيقة إصابتها بالجنون

ترشيحاتنا

البنك المركزى

خبير تمويل واستثمار: تثبيت أسعار الفائدة الأقرب في اجتماع «المركزي» المقبل

جانب من الاجتماع

رجال أعمال إسكندرية تبحث مع وفد سيتشوان الصينية تعزيز التعاون المشترك

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

بالصور

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة .. سر الطعم الغني

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها .. رقم 4 سيصدمك

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

إطلالة تجمع بين الأنوثة والفخامة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق |شاهد

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد