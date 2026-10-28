باكستان تحذر من التدهور الحاد في الوضع المتعلق بالملف النووي الإيراني وتدعو إلى خفض التصعيد

حذرت باكستان من أن الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني قد تدهور بشكل حاد، وحثت جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس وتسوية النزاع عبر السبل الدبلوماسية.

وذكر راديو باكستان اليوم /الأربعاء/ أن القائم بأعمال المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عثمان جادون، أكد - خلال جلسة لمجلس الأمن حول إيران ومنع الانتشار النووي - أن باكستان تصر دوما على ضرورة تسوية أي مسائل تتعلق بعدم الامتثال من خلال الهيئات الفنية المختصة - مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية - بعيدا عن التسييس، وبما يتوافق مع حقوق والتزامات الأطراف المعنية.

ولفت جادون إلى أن باكستان تواصل جهودها الدبلوماسية لخفض التصعيد، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.