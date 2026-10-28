سكك حديد مصر: بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من مساء الخميس

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من مساء الخميس الموافق 29 /10/ 2026 ، وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة عند بلوغ الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل لتصبح الحادية عشرة مساءً.

وفي إطار اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان انتظام حركة مسير القطارات خلال فترة تغيير التوقيت ، تقرر الآتي:

اعتبار القطارات التي تقوم من محطات قيامها خلال الفترة من الساعة 00 :23 حتى الساعة 59 : 23 قبل تغيير التوقيت ، وكذلك القطارات السائرة على الخطوط وقت تغيير الساعة (سائرة مبكرًا عن مواعيدها )، وذلك حتى وصولها إلى محطات الوصول النهائية.

• تعديل قيام عدد من القطارات من محطة القاهرة وفقًا للتوقيت الشتوي (القطار رقم 1902مكيف اسكندرية /أسوان ليقوم منها الساعة 20: 00 - القطار رقم 3006 مكيف اسكندرية / اسوان ليقوم منها الساعة 00:50 - القطار رقم 934 الاسكندرية / الاقصر ليقوم منها الساعة 01:10 ).



وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر الركاب مراعاة التوقيت الجديد، حرصًا على انتظام رحلاتهم ووصولهم الي وجهاتهم المقررة في التوقيت المناسب.