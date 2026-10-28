قناة السويس تبحث سُبل التعاون مع شركة DEME البلجيكية



استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المهندس أماديو بيرون المدير الإقليمي لشركة DEME البلجيكية، لبحث سُبل التعاون المُستقبلي، بحضور المهندس وائل الألفي المدير المقيم للمنطقة، والمهندس طارق غريب مدير إدارة الكراكات بالهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي اللقاء تتويجًا لعلاقات التعاون الممتدة لأكثر من 70 عامًا في أعمال التكريك والهندسة البحرية.

في مُستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين، مؤكدًا حرص الهيئة على استمرار التنسيق المشترك في ضوء تطلع الهيئة للتعرف عن كثب على التكنولوجيا الأحدث عالميًا في مجال التكريك.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في تحديث أسطول الكراكات البحرية التابع لها بإضافة الكراكتين "مُهاب مميش" و"حسين طنطاوي" وهما الأحدث والأكبر في الشرق الأوسط وقد شاركتا بفاعلية في تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي.

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى اتساع نطاق عمل أسطول الكراكات التابع للهيئة للعمل خارج نطاق القناة للمشاركة في المشروعات القومية الكُبرى كتطوير الموانئ المصرية وتطهير وتطوير البحيرات.

ثم استعرض الفريق أسامة ربيع فرص التعاون المُحتملة في مجال صيانة وإصلاح الكراكات والوحدات البحرية بترسانات الهيئة، علاوة على إمكانية بحث سُبل التعاون والشراكة في مجال بناء بدن الكراكات.

من جانبه، أعرب المهندس أماديو بيرون المدير الإقليمي لشركة DEME عن تطلع الشركة لمزيد من التعاون المُثمر مع قناة السويس، لافتًا في هذا الصدد إلى مشاركة الشركة في أعمال التكريك في العديد من مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة، وأبرزها مشروع قناة السويس الجديدة بمعدلات تكريك بلغت 41 مليون متر مكعب وباستخدام أسطول مكون من 10 كراكات.

وأوضح المدير الإقليمي لشركة DEME أن الشراكة الممتدة مع قناة السويس تخلق فرصًا واعدة للعمل المُشترك وتبادل الخبرات في مجال التكريك، مُعربًا عن ثقته في قناة السويس ومشروعاتها التنموية.



في ختام اللقاء، حرص المهندس أماديو بيرون المدير الإقليمي لشركة DEME على إهداء نموذج مصغّر للكراكة "سبارتاكوس" أحدث الكراكات التابعة للشركة إلى متحف قناة السويس بمدينة الإسماعيلية في تجسيد يعكس العلاقةً التاريخيةً الراسخة بين الجانبين.