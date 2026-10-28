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أسماء الوفيات والمصابين في حادث تصادم بني سويف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسماء الوفيات والمصابين في حادث تصادم بني سويف

حادث بني سويف
حادث بني سويف

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 42 آخرون في حادث سير بـ محافظة بني سويف، وقع إثر تصادم أتوبيس بسيارة نقل بعد كمين المثلث بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين أن المصابين هم 
ريهام ممدوح حمدي — 17 سنة
داليا نور سالم — 18 سنة
سمية اسامه محمد — 18 سنة
كمال علاء الدين محمد — 18 سنة
شروق محمد علي — 18 سنة
ندي رجب سلامه — 18 سنة
نهي محمد زين — 18 سنة
عبد الرحمن ربيع محمد — 18 سنة
يوسف طه حسني — 18 سنة
اروي جمال سيد — 19 سنة
رحاب محمود محمد — 19 سنة
عبير مصطفي صلاح — 19 سنة
سما نعوم حنا — 19 سنة
ملك ربيع حسن — 19 سنة
محمود محمد احمد — 19 سنة
وفاء ماهر محمد — 19 سنة
مريم ربيع عبد العظيم — 19 سنة
مريم خضر مصطفي — 19 سنة
رانيا جمال مندي — 19 سنة
محمد سامي عطا — 19 سنة
حبيبة رجب رمضان — 19 سنة
هنا محمد محمود — 20 سنة
أسماء مصطفي حسين — 20 سنة
سعاد عبد العظيم حسني — 20 سنة
أسماء محمد رمضان — 20 سنة
هاجر شعبان محمد — 20 سنة
جوايرية حمدي شلقاني — 20 سنة
أسماء سلطان قرني — 20 سنة
علي محمد عباس — 20 سنة
يوحنا حسني صبحي — 21 سنة
اميرة صموائيل محروس — 21 سنة
مجهول الهوية — 21 سنة
ادم محمد فاروق — 21 سنة
زينب عمار محمد — 22 سنة
مريم محمد حسن — 22 سنة
سهيلة محمد احمد — 22 سنة
كيرولس عماد بكر — 22 سنة
محمد سيد فهمي — 22 سنة
مجهول الهوية — 25 سنة
مريم احمد بكري — 28 سنة
مافي ميلاد رزق الله — 40 سنة
مصطفي ياسين عربي — 47 سنة.

وتم إيداع الجثتين مشرحة المستشفى ونقل المصابين لقسم الطوارئ لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللازم.

بني سويف الفشن حادث بني سويف

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