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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق بالطابق الرابع في مدرسة سوهاج الميكانيكية.. ماذا حدث داخل الفصل؟

جانب من الحريق بسوهاج
جانب من الحريق بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدرسة سوهاج الثانوية الميكانيكية العسكرية، منذ قليل، نشوب حريق داخل أحد الفصول بالطابق الرابع العلوي، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران، وسط تحرك سريع للأجهزة المعنية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

تفاصيل حريق مدرسة سوهاج الميكانيكية

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا باندلاع النيران داخل أحد فصول المدرسة الثانوية الميكانيكية بمدينة سوهاج، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ والدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، للسيطرة على الحريق والتعامل مع أي تداعيات محتملة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المدرسة، مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، كما تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، فيما تواجدت قوات الشرطة لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة على النيران داخل الفصل بالطابق الرابع، ومنع استمرار اشتعالها، فيما أكدت المعلومات الأولية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث.

واقتصرت التلفيات الناتجة عن الحريق، وفقًا للبلاغ، على احتراق مقاعد الفصل الذي اندلعت به النيران، دون الإشارة إلى وقوع أضرار أخرى.

وتعمل الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وفحص موقع الواقعة للوقوف على ملابساتها، وتحديد العوامل التي أدت إلى اشتعال النيران داخل الفصل الدراسي.

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