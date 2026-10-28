قفزة جديدة.. الذهب يفتتح تعاملات الأربعاء على أعلى سعر له هذا الشهر بزيادة 105 جنيهات

افتتحت أسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على ارتفاع جديد، مسجلة أعلى سعر لها خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك تزامنا مع بداية حركة البيع والشراء في سوق الصاغة، والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب إلى جانب تأثرها بالأسعار العالمية.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، مقارنةً بأسعار أمس، الثلاثاء، حيث سجل عيار 21، وهو الأكثر تداولا في مصر، نحو 6380 جنيها بزيادة قدرها 105 جنيهات عن أمس.

وزاد سعر الذهب عيار 24 اليوم بقيمة 120 جنيها.

كما ارتفع سعر الذهب عيار 22 بقيمة 110 جنيهات.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 بقيمة 90 جنيها.

بينما ارتفع سعر الذهب عيار 14 بقيمة 70 جنيها.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 840 جنيها.

وارتفعت أوقية الذهب بقيمة 3732.42 جنيه.

أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، في مصر:

سعر الذهب عيار 24: سجل 7,291 جنيها.

سعر الذهب عيار 22: سجل 6,683 جنيها.

سعر الذهب عيار 21: سجل 6,380 جنيها.

سعر الذهب عيار 18: سجل 5,468 جنيها.

سعر الذهب عيار 14: سجل 4,253 جنيها.

سعر الجنيه الذهب والأوقية اليوم:

سعر الجنيه الذهب: سجل 51,040 جنيها.

سعر أوقية الذهب: سجلت 226,775.45 جنيه.