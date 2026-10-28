قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار رعدية غزيرة .. الأرصاد السعودية تحذر سكان 10 مناطق
ميدو: الفارق بين حسين الشحات وأحمد فتوح كبير في العقلية والاحتراف
الطقس اليوم .. أجواء مائلة للبرودة ليلاً وأمطار رعدية ببعض المحافظات
أضاف إيه.. إبراهيم فايق يُهاجم تتويج «هاري كين» بالكرة الذهبية: كسب إيه غير الأهداف؟
هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي
تحقيق عاجل .. ناقد رياضي يكشف مفاجآت رحلة الزمالك إلى رواندا وأزمة قميص الجفالي
مد تسجيل التقدم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لترقي المعلمين..حتى 15 ديسمبر
حماية المستهلك عن موسم الجمعة البيضاء: إلزام بإعلان الأسعار قبل الخصم وبعده | فيديو
هجوم إلكتروني يستهدف بريد «جورجيا ميلوني» وأنظمة البرلمان الإيطالي
ربيع ياسين: إيه المشكلة إن حسام عبدالمجيد ينضم للأهلي.. والأحمر لا يخطف اللاعبين
الرئيس السيسي يتوجّه إلى موسكو لترؤس وفد مصر في أعمال القمة «الروسية – الأفريقية» الثالثة
نتائج الانتخابات الإسرائيلية بعد فرز 32.5% من الأصوات.. تقدّم نتنياهو دون أغلبية حاسمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، علي ارتفاعات أمس الثلاثاء.

و خلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب  خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وفقا لآخر الاسعار المعلنة من محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 24 

سجل سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 7310 جنيهات للبيع و7265 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6395 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 6355 جنيهًا، بفارق 40 جنيهًا بين السعرين، ويعد هذا العيار الأكثر إقبالًا من المصريين في عمليات الشراء والادخار والمشغولات الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتداول سعر جرام الذهب عيار 18، الشائع في المصوغات ذات التصميمات الحديثة، عند 5480 جنيهًا للبيع و5445 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وجاء عيار 14، الأقل سعرًا بين الأعيرة المتداولة، عند 4265 جنيهًا للبيع و4235 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات، فقد سجل 51160 جنيهًا للبيع و50840 جنيهًا للشراء، وهو خيار مفضل للراغبين في الادخار بعيدًا عن تكاليف المصنعية.

سعر الأونصة بالجنيه

وعلى صعيد الأونصة، بلغ سعرها محليًا 227320 جنيهًا للبيع و225900 جنيه للشراء.

سعر الأوقية عالميا

سجلت سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4063.22 دولارًا.

دولار الصاغة 

وبلغ دولار الصاغة 55.95 جنيه، مقابل 56.10 جنيه في البنوك، وهو مؤشر يرصده التجار لتسعير الذهب محليًا، ويتأثر بحركة الدولار والأسعار العالمية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

وتتأثر أسعار الذهب محليًا بعدة عوامل، أبرزها سعر الأونصة عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحجم العرض والطلب في السوق. ويُنصح عند الشراء بالتنبه إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية والدمغة التي تُضاف على المشغولات الذهبية، وتختلف من تاجر لآخر.

سعر الذهب سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

معلم لوزير التعليم بفيسبوك: ياريت ناخد رمضان أجازة تخفيفا على الطلاب والمدرسين

زيادة اسعار السجائر

%12 خلال أيام.. موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر الجديدة

غادي آيزنكوت

من هو غادي آيزنكوت؟ .. الجنرال السابق الذي يُنافس «نتنياهو» على رئاسة الحكومة الإسرائيلية

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

الأهلي

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

احتفالات عرب إسرائيل بهزيمة حكومة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

«روّح يا بن غفير» .. احتفالات بمقر القائمة العربية بعد تحقيق نتائج تاريخية في إسرائيل

مصطفى عبده ومحمد العدل

محمد العدل يدافع عن زيزو وعاشور بعد تصريحات مصطفى عبده

ترشيحاتنا

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. لا تفوت فرصة الاستجابة قبل أذان الفجر

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي للمتوفى؟.. حكم حرمان الأبناء العاقين لوالدتهم من الميراث.. وهل الوشم لا يبطل الصلاة؟

تطليق الزوجة لعدم الإنجاب

ما حكم تطليق الزوجة لعدم الإنجاب؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي

بالصور

إطلالة تجمع بين الأنوثة والفخامة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق |شاهد

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

ارتفاع ضغط الدم بعد سن الأربعين خطر صامت .. طبيب يُحذّر النساء

لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟
لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟
لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟

بفستان كب .. منة فضالي تبرز جمالها في أحدث ظهور لها .. شاهد

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

المشي واليوجا يُخففان أعراض سن اليأس .. دراسة تكشف تأثيرها على الحالة النفسية

دراسة تكشف فوائد الرياضة خلال سن اليأس
دراسة تكشف فوائد الرياضة خلال سن اليأس
دراسة تكشف فوائد الرياضة خلال سن اليأس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد