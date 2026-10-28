سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، علي ارتفاعات أمس الثلاثاء.

و خلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وفقا لآخر الاسعار المعلنة من محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 7310 جنيهات للبيع و7265 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6395 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 6355 جنيهًا، بفارق 40 جنيهًا بين السعرين، ويعد هذا العيار الأكثر إقبالًا من المصريين في عمليات الشراء والادخار والمشغولات الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتداول سعر جرام الذهب عيار 18، الشائع في المصوغات ذات التصميمات الحديثة، عند 5480 جنيهًا للبيع و5445 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وجاء عيار 14، الأقل سعرًا بين الأعيرة المتداولة، عند 4265 جنيهًا للبيع و4235 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات، فقد سجل 51160 جنيهًا للبيع و50840 جنيهًا للشراء، وهو خيار مفضل للراغبين في الادخار بعيدًا عن تكاليف المصنعية.

سعر الأونصة بالجنيه

وعلى صعيد الأونصة، بلغ سعرها محليًا 227320 جنيهًا للبيع و225900 جنيه للشراء.

سعر الأوقية عالميا

سجلت سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4063.22 دولارًا.

دولار الصاغة

وبلغ دولار الصاغة 55.95 جنيه، مقابل 56.10 جنيه في البنوك، وهو مؤشر يرصده التجار لتسعير الذهب محليًا، ويتأثر بحركة الدولار والأسعار العالمية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

وتتأثر أسعار الذهب محليًا بعدة عوامل، أبرزها سعر الأونصة عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحجم العرض والطلب في السوق. ويُنصح عند الشراء بالتنبه إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية والدمغة التي تُضاف على المشغولات الذهبية، وتختلف من تاجر لآخر.