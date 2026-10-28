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سيول ورياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تحذر سكان تلك المناطق
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سيول ورياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تحذر سكان تلك المناطق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

كشفت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد اليوم أجواء خريفية بامتياز، مع درجات حرارة أعلى من معدلها الطبيعي بفارق درجتين.

وأضافت أن العظمي في القاهرة الكبري تسجل 29 درجة، والصعيد 33 درجة، ولكن مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل كبير.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة الصغرى تصل إلى 18 درجة، بالإضافة إلى وجود فرص لتساقط الأمطار التي تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ونوهت بوجود فرص ضعيفة لتساقط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبري والمحافظات الداخلية، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة.

وحذرت من وجود انخفاض في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة القادم، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، متابعة: فرق الحرارة بين الليل والنهار تتسع خاصة خلال الفترة المقبلة

طقس اليوم درجات الحرارة الأرصاد الجوية الأمطار الطقس

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