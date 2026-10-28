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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار رعدية وشبورة ورياح محملة بالأتربة.. "الأرصاد" تعلن خريطة تقلبات الطقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء مائلا للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وحارا على جنوب البلاد نهارا، وأن يكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء ليلا.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كما يتوقع الخبراء أن تتشكل شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة احيانا، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومناطق من خليج العقبة وسط سيناء ومناطق من حلايب شلاتين رأس بناس قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 5ر1 متر ومترين وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين متر و75ر1 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية / شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 19

العاصمة الادارية 28 18

6 اكتوبر 29 17

بنها 28 18

دمنهور 28 18

وادى النطرون 29 19

كفر الشيخ 28 18

بلطيم 27 19

المنصورة 28 19

الزقازيق 29 19

شبين الكوم 28 18

طنطا 28 19

دمياط 28 19

بورسعيد 29 20

الاسماعيلية 30 18

السويس 30 20

العريش 31 21

رفح 29 19

رأس سدر 29 23

نخل 28 18

كاترين 25 14

الطور 31 21

طابا 28 18

شرم الشيخ 30 22

الغردقة 31 22

الاسكندرية 28 18

العلمين 27 17

مطروح 26 17

السلوم 26 16

سيوة 26 16

رأس غارب 30 21

سفاجا 31 22

مرسى علم 30 22

شلاتين 32 23

حلايب 30 24

أبو رماد 30 22

مرسى حميرة 32 22

أبرق 33 22

جبل علبة 31 21

رأس حدربة 31 23

الفيوم 29 18

بني سويف 30 17

المنيا 30 16

أسيوط 31 16

سوهاج 31 18

قنا 33 20

الأقصر 32 19

أسوان 33 20

الوادى الجديد 32 18

أبوسمبل 33 18

الأرصاد شبورة مائية أمطار نشاط رياح درجات الحرارة

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