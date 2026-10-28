جمال عبد الحميد يكشف تفاصيل واقعة أحمد رضا وعموتة داخل الأهلي

تحدّث جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، عن الأزمات المتداولة داخل النادي الأهلي، منتقدًا ما وصفه بازدواجية التعامل الإعلامي مع الأحداث داخل القطبين.

وأشار عبد الحميد إلى واقعة تخص أحمد رضا، لاعب الأهلي، والبلجيكي عموتة، مدعيًا حدوث مشادة بينهما تطورت إلى اعتداء وإغلاق الباب بعنف.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن وسائل الإعلام، من وجهة نظره، تتجاهل الأزمات والخلافات داخل الأهلي، بينما تركز اهتمامها على نادي الزمالك، مطالبًا بتحقيق التوازن والموضوعية في تناول الأحداث والقضايا المتعلقة بالناديين.