سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الدولار في مصر، اليوم الأربعاء، علي انخفاضات أمس الثلاثاء، حيث يتداول سعر العملة الخضراء فوق الـ56 جنيها.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.

سعر الدولار الرسمي

في البنك المركزي المصري بلغ سعر الدولار نحو 56.06 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

تصدر بنك أبوظبي الإسلامي البنوك بسعر شراء للدولار نحو 56.25 جنيه و56.35 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنك نكست عند 56.15 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني لنحو 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

وسجل سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، البركة، المصرف العربي، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، العربي الأفريقي، ، قناة السويس، HSBC، الأهلي المصري ومصر نحو 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

وبلع سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي حوالي 56.07 جنيه للشراء و56.13 جنيه للبيع.

وفي بنوك أبوظبي التجاري، قطر الوطني (QNB الأهلي)، التعمير والإسكان، بيت التمويل الكويتي (KFH)، العقاري المصري العربي تداول سعر الدولار عند 56.05 جنيه للشراء و56.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول وأبوظبي الأول نحو 56.04 جنيه للشراء و56.14 جنيه للبيع.

أدنى سعر في السوق

وبنك الإسكندرية سجل أدنى سعر للدولار، إذ بلغ 56.02 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع.