قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: توجيه رئاسي بتوفير مليون وحدة سكنية جديدة على مدار 4 سنوات
مايا مرسي: "قادرون باختلاف" يُرسخ مفهوم الإتاحة والدمج الثقافي في مهرجان الجونة
بوتين: روسيا تفي بالتزاماتها تجاه إيران.. ونأمل تطور الأوضاع في الشرق الأوسط إيجابيا
قرار مفاجئ بشأن حجز شقق «سكن لكل المصريين 9».. ماذا حدث؟
حسام بدراوي: الإنجليز بيجهزوا الإخوان للحكم من 2004
الأرصاد: فارق الحرارة بين النهار والليل يصل إلى 15 درجة.. وننصح بارتداء الملابس الخريفية
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة في سيناء وجنوب البحر الأحمر
مساعد وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر
وأنت في بيتك.. رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 2026
النائب محمد أبو العينين: سأوصي أبنائي بمواصلة دعم مشروع «حصين» إلى يوم القيامة
500 مليون عربي في العالم ولا يقدمون إسهامات للبشرية.. مطالب بإقالة وزير الصحة الأمريكي بسبب تصريحات مسيئة للعرب
أستاذ علوم سياسية: 4 ملفات فساد وتحقيقات داخلية تنتظر نتنياهو بعد الانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

تراجع سعر الدولار في مصر علي مدار تعاملات اليوم الثلاثاء، ومازال يتداول فوق 56 جنيها بيعا وشراء.

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر

وسجل سعر شراء الدولار بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) في صدارة البنوك من حيث ارتفاع السعر، إذ سجل 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك نكست (NXT) لنحو 56.15 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK)  ليسجل 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في البلاد، 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي،البركة، المصرف العربي، والمصري الخليجي، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، العربي الأفريقي، الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، قناة السويس وإتش إس بي سي (HSBC) ليسجل 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي نحو 56.07 جنيه للشراء و56.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 56.06 جنيه للشراء  و56.20 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنوك أبوظبي التجاري، قطر الوطني (QNB الأهلي)، التعمير والإسكان، بيت التمويل الكويتي (KFH) والعقاري المصري العربي عند 56.05 جنيه للشراء و56.15 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول وأبوظبي الأول لنحو 56.04 جنيه للشراء و56.14 جنيه للبيع.

سجل بنك الإسكندرية أدنى سعر للدولار في السوق، إذ بلغ 56.02 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار:

 56.25 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار: 

56.07 جنيه

متوسط سعر  الدولار: 

56.12 جنيه

سعر الدولار أعلى سعر للدولار اليوم سعر الدولار اليوم أقل سعر للدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

وزير التربية والتعليم

ننشر تفاصيل قرار تعيين الدفعة الخامسة من المعلمين المساعدين بمسابقة 30 ألف معلم

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

معلم لوزير التعليم بفيسبوك: ياريت ناخد رمضان أجازة تخفيفا على الطلاب والمدرسين

الذهب

بعد تحويل الزئبق إلى ذهب.. هل ينهار المعدن الأصفر وتنقلب أسواق العالم؟

شيكو بانزا

غليان داخل الزمالك بسبب واقعة شيكو بانزا في رواندا.. ومطالب بإبعاده

ترشيحاتنا

ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون

ممارسة الرياضة تبطئ تدهور أعراض باركنسون.. دراسة تكشف عدد الساعات

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

بالصور

ممارسة الرياضة تبطئ تدهور أعراض باركنسون.. دراسة تكشف عدد الساعات

ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون
ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون
ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون

رائحة السرة قد تكشف إصابتك بأمراض خطيرة.. دراسة تحذر

كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد