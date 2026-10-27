متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع سعر الدولار في مصر علي مدار تعاملات اليوم الثلاثاء، ومازال يتداول فوق 56 جنيها بيعا وشراء.

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر

وسجل سعر شراء الدولار بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) في صدارة البنوك من حيث ارتفاع السعر، إذ سجل 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك نكست (NXT) لنحو 56.15 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK) ليسجل 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في البلاد، 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي،البركة، المصرف العربي، والمصري الخليجي، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، العربي الأفريقي، الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، قناة السويس وإتش إس بي سي (HSBC) ليسجل 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي نحو 56.07 جنيه للشراء و56.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 56.06 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنوك أبوظبي التجاري، قطر الوطني (QNB الأهلي)، التعمير والإسكان، بيت التمويل الكويتي (KFH) والعقاري المصري العربي عند 56.05 جنيه للشراء و56.15 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول وأبوظبي الأول لنحو 56.04 جنيه للشراء و56.14 جنيه للبيع.

سجل بنك الإسكندرية أدنى سعر للدولار في السوق، إذ بلغ 56.02 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار:

56.25 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار:

56.07 جنيه

متوسط سعر الدولار:

56.12 جنيه