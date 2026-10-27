حسام بدراوي يكشف تفاصيل ظهوره مع الإخواني التونسي منصف المرزوقي

كشف الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي البارز، تفاصيل ظهوره مع الإخواني المنصف المرزوقي على قناة بي بي سي، موضحا أنه لم يكن يعلم أنه هو وفوجئ به يتحدث في أطر غير موافق عليها وأرائه لم تنل إعجابه.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: أنت متطلعش في اللقاءات مع من يوافقك فقط، متسائلا: أمال مين يتكلم؟.

وأضاف الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي البارز، أنه لا يخشى مواجهة من يختلف معه، ولكنه انسحب من حلقة المنصف المرزوقي لأنه لم يكن يعلم أنه هو.

وأردف أن هذا الظهور في الحلقة ليست خطيئة أو وقعة، حيث إن المبادرة التي تلقاها كانت جيدة، أما وجود حد يقول كلام لا يعجبه يقول له هذا.

واستطرد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي البارز، أن مصر كلها طبقة متوسطة والأثرياء هم 1 و2 %، موضحا أن تعريف الطبقة المتوسطة تغيرت عبر الزمن.

واختتم أنه لا بد من تداول السلطة لأنها تحمي المجتمع من الانفجار، مضيفا أن مصر تتغير من الداخل وليس بأي طريقة أخرى وكل مرحلة لها إنجازات وإخفاقات.