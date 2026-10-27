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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة سوهاج تضبط 30 ألف عبوة من العصائر والمشروبات المشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات بدار السلام

وكيل وزارة الصحة بسوهاج
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار جهود مديرية الشئون الصحية بسوهاج لتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية، تمكنت فرق التفتيش التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي من ضبط نحو 30 ألف عبوة من العصائر والمشروبات المختلفة، بمركز دار السلام، يُشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وعدم صلاحيتها للتداول، وذلك قبل طرحها للجمهور.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على أماكن تداول الأغذية، حفاظًا على الصحة العامة، وضمان حصول المواطنين على غذاء آمن وسليم.

ماذا حدث؟

وجرت أعمال الحملة تحت إشراف الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد جمال، وكيل المديرية، ومتابعة الدكتور النمر محمدين، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية.

وبمشاركة الدكتور أحمد المهدي، مدير الإدارة الصحية بدار السلام، ومراقبي الأغذية بمديرية الصحة والإدارة الصحية بالمركز.

وأوضح "رفعت " أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بشأن المخالفات التي تم رصدها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق ومدى مطابقتها للاشتراطات والمواصفات الصحية.

وفي السياق ذاته، أكدت مديرية الصحة استمرار الحملات التفتيشية على مختلف القرى والنجوع بنطاق مركز دار السلام، مع تكثيف المرور على المخازن والمستودعات وأماكن تخزين وتداول الأغذية، للتصدي لأي ممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين للخطر، وضمان عدم وصول المنتجات غير المطابقة للمواصفات إلى المستهلكين.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بسوهاج لتعزيز الرقابة على الغذاء، والتعامل بحسم مع المخالفات، وترسيخ مبدأ أن صحة المواطن وسلامته تأتيان في مقدمة الأولويات.

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