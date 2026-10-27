بينهم طفلتان.. 5 مصابين في تصادم دراجتين ناريتين بطريق دار السلام في سوهاج

شهد الطريق السريع بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بينهم أطفال من قرية الزرازرة، بإصابات تنوعت بين الاشتباه في ارتجاج بالمخ وكسر بالساق وجروح وسحجات متفرقة.

فيما استدعت حالتا طفلتين نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم لحالتهما الصحية، دون تسجيل أي حالات وفاة.

تفاصيل الواقعة

وكانت الطفلة سجدة ع. ع. ع. السيد، البالغة من العمر 6 سنوات، إحدى المصابات في الحادث، حيث اشتُبه في إصابتها بارتجاج في المخ، ما استلزم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي عن طريق أسرتها، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومتابعة حالتها.

ولم تكن سجدة وحدها التي احتاجت إلى استكمال العلاج خارج مستشفى دار السلام المركزي، إذ تعرضت الطفلة نورهان ح. صادق، 6 سنوات، لإصابات شملت اشتباه كسر في الساق اليمنى، وجرحًا قطعيًا أسفل الأذن اليمنى، وآخر بفروة الرأس، لتُنقل بدورها إلى مستشفى سوهاج الجامعي عن طريق ذويها.

وامتدت الإصابات إلى 3 آخرين من أبناء قرية الزرازرة، هم مصعب ع. ع. عبدالرحمن، 11 عامًا، والذي أصيب بجرح في الجبهة بلغ طوله نحو سنتيمتر واحد، إلى جانب أمجد ع. ع. عبدالرحمن، 9 سنوات، وعبدالرحمن ع. ع. عبدالرحمن، 16 عامًا، اللذين أصيبا بسحجات في اليد اليمنى.

وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين، فيما استقبل مستشفى دار السلام المركزي الحالات عقب وقوع التصادم، للتعامل مع الإصابات وتحديد احتياجات كل حالة من الرعاية الطبية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة المعنية بلاغًا بوقوع تصادم بين دراجتين ناريتين على الطريق السريع بدائرة مركز دار السلام، ووجود عدد من المصابين، لتبدأ إجراءات التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، دون تأثر حركة السير، فيما تستمر الإجراءات المتعلقة بالواقعة، مع متابعة الحالات المصابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.