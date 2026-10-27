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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سمير نصري يثير الجدل بشأن تتويج هاري كين بالكرة الذهبية: لا يحسم المباريات الكبرى

هاري كين
هاري كين
إسلام مقلد

أثار سمير نصري، نجم مانشستر سيتي السابق ومنتخب فرنسا، الجدل بتصريحاته بشأن تتويج هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ والمنتخب الإنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، معتبرًا أن الأرقام والإحصائيات لعبت الدور الأكبر في فوزه بالجائزة، رغم تشكيكه في قدرته على صناعة الفارق خلال المواجهات الكبرى.

وتوج كين بـ الكرة الذهبية، خلال حفل أقيم مساء أمس، الاثنين، في العاصمة الإنجليزية لندن، ليصبح أول لاعب إنجليزي يحصد الجائزة منذ 25 عامًا، بعدما تفوق في التصويت على الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، والإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة.

سمير نصري يشكك في أحقية هاري كين بالكرة الذهبية

وخلال ظهوره عبر قناة «كانال بلس»، أعرب سمير نصري عن تحفظه على تتويج مهاجم بايرن ميونخ بالجائزة، مشيرًا إلى أن أرقامه التهديفية كانت العامل الحاسم في اختياره، لكنه لا يراه من اللاعبين القادرين على قيادة فرقهم لتحقيق الانتصارات في أكبر المواجهات.

وقال نصري: «هاري كين يفوز بـ الكرة الذهبية.. حسنًا، الإحصائيات هي التي صنعت الفارق. إنه لاعب رائع ويتمتع بالعديد من الإمكانات، لكنه لم يكن يومًا اللاعب الذي يحمل فريقه إلى أبعد مدى أو يقوده للفوز في المباريات الكبرى جدًا. هناك دائمًا نقطة ضعف بسيطة، لكنه لاعب استثنائي».

وعندما سُئل نجم مانشستر سيتي السابق عما إذا كان تتويج كين لم يثر حماسه، رد قائلًا: «لا، هذا وصف أقل مما أشعر به بكثير!»، في إشارة إلى عدم اقتناعه بفوز المهاجم الإنجليزي بالجائزة.

أرقام استثنائية لهاري كين مع بايرن ميونخ

وجاء تتويج كين بالكرة الذهبية بعد موسم استثنائي على المستوى الفردي، إذ سجل 61 هدفًا خلال 51 مباراة مع بايرن ميونخ، ليحقق رقمًا قياسيًا باعتباره أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في موسم واحد بتاريخ النادي الألماني.

وباحتساب مشاركاته مع المنتخب الإنجليزي، وصل إجمالي أهداف كين ومساهماته الهجومية خلال الموسم إلى 73 هدفًا و8 تمريرات حاسمة في 65 مباراة، وهي أرقام عززت موقفه في سباق الجائزة العالمية.

كما قاد المهاجم الإنجليزي بايرن ميونخ إلى التتويج بالثنائية المحلية، وأسهم في وصول الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى جانب دوره مع منتخب بلاده في المنافسات الدولية.

إخفاقات أوروبية ودولية رغم التألق الفردي

ورغم الأرقام التهديفية اللافتة التي حققها كين، لم يتمكن بايرن ميونخ من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما ودع البطولة من الدور نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان.

كما لم ينجح المنتخب الإنجليزي في تجاوز الدور نصف النهائي من كأس العالم، عقب خسارته أمام الأرجنتين، وهو ما أعاد فتح النقاش بشأن مدى تأثير الأرقام الفردية في تقييم اللاعبين عند منح الجوائز الكبرى.

واستند نصري إلى هذه النقطة في انتقاده، معتبرًا أن التفوق التهديفي وحده لا يكفي للحكم على قدرة اللاعب على قيادة فريقه في المواجهات الحاسمة.

تييري هنري يدافع عن تتويج هاري كين

على الجانب الآخر، أشاد تييري هنري، أسطورة كرة القدم الفرنسية وأحد مقدمي حفل الكرة الذهبية، بتتويج كين، مؤكدًا أن المهاجم الإنجليزي يستحق التقدير بعد المسيرة التي خاضها للوصول إلى هذه المكانة.

وقال هنري: «كنت سأدعم دائمًا أبناء بلدي الفرنسيين، لكن يجب أن أقول شيئًا عن هاري كين. لقد تابعته منذ البداية، وكان عليه أن يعاني كثيرًا وبقسوة حتى يحقق ما وصل إليه. إنه فائز مستحق، وأهنئه».

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