رئيس تحرير الآس يشكك في أحقية هاري كين بالكرة الذهبية: ينقصه شيء ما

أثار خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة «آس» الإسبانية والممثل الإعلامي لإسبانيا في التصويت على جائزة الكرة الذهبية، جدلًا واسعًا بتصريحاته بشأن تتويج هاري كين بالجائزة لعام 2026، بعدما كشف أن اختياراته الثلاثة الأولى لم تتطابق مع الترتيب النهائي المعلن، ملمحًا إلى أنه كان يتوقع فوز كيليان مبابي أو لامين يامال باللقب.

وجاءت تصريحات دياز عقب الحفل الذي شهد تتويج النجم الإنجليزي بالجائزة الفردية الأبرز في كرة القدم، متفوقًا على مبابي ويامال، اللذين احتلا المركزين التاليين في منصة التتويج، وفقًا لما ورد في تفاصيل النتائج.

ترتيب مختلف في تصويت الكرة الذهبية

وخلال مداخلة مع برنامج «إل لارجويرو» عبر إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، تحدث دياز عن اختياراته في التصويت، مؤكدًا أن الأسماء الثلاثة الأولى لديه هي نفسها التي تصدرت المشهد النهائي، لكن بترتيب مختلف.

وقال الصحفي الإسباني: «ترتيبي هو نفسه، لكن مع وجود كين ومبابي ولامين في مراكز مختلفة»، في إشارة إلى أن اختياراته الثلاثة الأولى لم تتغير من حيث الأسماء، لكنها اختلفت من حيث ترتيب اللاعبين.

ورفض دياز الكشف عن هوية اللاعب الذي منحه المركز الأول، سواء كان كيليان مبابي أو لامين يامال، تاركًا المجال مفتوحًا أمام التكهنات بشأن تفاصيل تصويته.

ومن المنتظر، وفقًا لما أورده التقرير الأصلي، نشر تفاصيل تصويت الصحفيين المشاركين عبر مجلة «فرانس فوتبول»، بما يكشف ترتيب كل لاعب لدى المصوتين.

هاري كين لاعب رائع.. لكنه ينقصه شيء ما

وفي تصريح أثار نقاشًا بشأن معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية، أبدى دياز تحفظه على تتويج هاري كين، رغم اعترافه بالمستوى الكبير الذي يقدمه المهاجم الإنجليزي.

وقال رئيس تحرير صحيفة «آس»: «أعتقد أن هاري كين لاعب رائع، لكنني كنت أتوقع تقريبًا فوز كيليان مبابي أو لامين يامال، لا أعرف كيف أشرح ذلك، لكنه في رأيي ينقصه شيء ما».

وتفتح هذه التصريحات الباب أمام تجدد النقاش حول المعايير التي تحدد هوية الفائز بالكرة الذهبية، ومدى تأثير الأرقام التهديفية والإنجازات الجماعية والأداء الفردي في حسم المنافسة بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

ويأتي هذا الجدل في ظل اختلاف وجهات النظر بشأن تقييم اللاعبين، خاصة عندما تضم القائمة النهائية أسماءً تمتلك قدرات هجومية كبيرة، إلى جانب مساهمات مؤثرة مع أنديتها ومنتخباتها الوطنية.

خوسيه فيليكس دياز: خمسة أو ستة لاعبين كانوا قادرين على الفوز

ووصف دياز نسخة 2026 من جائزة الكرة الذهبية بأنها واحدة من أكثر النسخ انفتاحًا في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المنافسة لم تكن محسومة مسبقًا لمصلحة لاعب بعينه.

وأوضح أنه توقع بصورة صحيحة وجود تسعة لاعبين من بين العشرة الأوائل في الترتيب النهائي، معتبرًا أن تقارب مستويات المرشحين جعل عملية الاختيار أكثر صعوبة.

وأضاف أن خمسة أو ستة لاعبين كانوا يمتلكون فرصة المنافسة على الجائزة، وهو ما يعكس، من وجهة نظره، حجم التقارب بين أبرز نجوم الموسم.

وتشير تصريحاته إلى أن المنافسة لم تعتمد على تفوق واضح للاعب واحد على بقية المرشحين، بل تأثرت بتعدد الأسماء التي قدمت مستويات قوية خلال الموسم.

لماذا تراجع ترتيب اللاعبين الإسبان في الكرة الذهبية؟

وتطرق دياز إلى ترتيب اللاعبين الإسبان في القائمة النهائية، مشيرًا إلى أن تقارب الأصوات التي حصل عليها نجوم المنتخب الإسباني ربما أثر في فرص أحدهم في الوصول إلى مركز متقدم.

وقال إن الأصوات توزعت بصورة متقاربة بين اللاعبين الإسبان، دون أن يبرز لاعب واحد بصورة واضحة عن بقية زملائه، معتبرًا أن ذلك كان عائقًا أمام تقدمهم في الترتيب.

كما رأى أن الفوز بكأس العالم كان يستحق تسليط الضوء عليه بصورة أكبر عند تقييم اللاعبين الإسبان، في إشارة إلى أهمية الإنجازات الدولية عند المفاضلة بين المرشحين.

ووفقًا للترتيب الوارد في التقرير، جاء لامين يامال في المركز الثالث، بينما احتل رودري المركز الخامس، ليكونا أبرز ممثلي إسبانيا ضمن المراكز الأولى في المنافسة.

إشادة بالكرة الإسبانية وبرشلونة للسيدات

واختتم دياز حديثه بالإشادة بمكانة كرة القدم الإسبانية، معتبرًا أنها تمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين والشخصيات المؤثرة في اللعبة.

كما أثنى على دور أوناي سيمون ولويس دي لا فوينتي في كرة القدم الإسبانية للرجال، إلى جانب إشادته بما يقدمه برشلونة في منافسات كرة القدم النسائية.

وقال إن ما يقدمه برشلونة للسيدات يستحق الإعجاب، في إشارة إلى النجاحات التي حققها النادي على مستوى اللعبة النسائية، والاهتمام الذي تحظى به نجماته في المنافسات الفردية والجماعية.

وتبقى تصريحات دياز جزءًا من الجدل المعتاد الذي يصاحب نتائج الكرة الذهبية، خاصة في النسخ التي تتقارب فيها مستويات المرشحين، وتختلف فيها وجهات النظر بشأن اللاعب الأكثر استحقاقًا للجائزة.