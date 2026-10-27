لا كلام ولا مشادة ولا ضرب.. إبراهيم فايق يكشف حقيقة خناقة أحمد رضا وعموتة

كشف الإعلامي إبراهيم فايق تفاصيل الواقعة التي جمعت بين أحمد رضا، لاعب وسط النادي الأهلي، والحسين عموتة، المدير الفني للفريق، موضحًا حقيقة ما تردد بشأن حدوث مشادة بين الطرفين داخل النادي.

وقال إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية، إن بعض الروايات المتداولة تحدثت عن اشتباك بين أحمد رضا وعموتة، ووصلت إلى حد الادعاء بحدوث خلافات داخل غرفة الملابس، مؤكدًا أن هذه الروايات لا تعكس حقيقة ما حدث.

وأوضح أن الواقعة بدأت خلال مباراة الأهلي أمام القناة، عندما قرر عموتة استبعاد أحمد رضا من قائمة المباراة، وأثناء مغادرة اللاعب، مد هشام، مساعد المدير الفني، يده لمصافحته، لكن اللاعب لم يستجب للمصافحة.

وأضاف فايق أن الحسين عموتة علم بما حدث في اليوم التالي، خلال تدريبات الفريق، وأثناء فترة الإحماء، بعدما أُبلغ بتفاصيل الواقعة، ليطلب من أحمد رضا التوجه إلى صالة الألعاب الرياضية والعمل مع مدرب الأحمال.

وأشار الإعلامي إلى أن اللاعب، أثناء خروجه، ركل الكرة بكعبه، لتصل إلى المكان الذي كان يقف فيه عموتة، مؤكدًا أن هذا هو ما حدث، ولم تقع أي مشادة كلامية أو اشتباكات بين الطرفين، خلافًا لما تردد.

الأهلي يعاقب أحمد رضا بعد الواقعة

وأكد إبراهيم فايق أن إدارة الأهلي لم تتعامل بتساهل مع الواقعة، موضحًا أنه جرى استبعاد أحمد رضا من المباراة التالية، إلى جانب توقيع عقوبة مالية عليه.

وشدد فايق على ضرورة التمييز بين التفاصيل الفعلية للواقعة والروايات التي جرى تداولها بشأنها، بعدما أثارت الأزمة جدلًا حول العلاقة بين اللاعب والجهاز الفني للفريق.