ضربة قوية لسلة الزمالك بعد خسارة القمة أمام الأهلي

كشف الدكتور إسلام جمعة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها آدم موسى، لاعب الفريق، خلال مواجهة الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دور الثمانية لبطولة دوري المرتبط.

وأكد إسلام جمعة أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته بكسر في مشط القدم اليمنى.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن آدم موسى سيخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها.

وأوضح إسلام جمعة أن فترة غياب اللاعب ستتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، قبل العودة إلى الملاعب.

الأهلي يفوز على الزمالك في أولى مباريات ربع نهائي دوري المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 89-77 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، أمس الإثنين، ضمن أولى مباريات ربع نهائي بطولة دوري المرتبط.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

32-15 لصالح الزمالك

49-40 لصالح الزمالك

69-63 لصالح الأهلي

89-77 لصالح الأهلي



كما حقق شباب سلة الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 28/99 في المباراة التي سبقت لقاء الرجال.

وتسهم نتائج دوري المرتبط في تحديد مواجهات الدور الأول من دوري السوبر، المؤهل إلى منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة.