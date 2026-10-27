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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك: المدرب الأجنبي بترشيح حسام الزناتي وموافقة معتمد جمال

معتمد جمال
معتمد جمال
عبدالله هشام

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، إغلاق ملف أزمة ناصر منسي، بعد عودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية وتقبله العقوبة الموقعة عليه، مشيرًا إلى أن قرار مشاركته في المباريات المقبلة يعود إلى معتمد جمال، المدير الفني للفريق.

وأوضح غريب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن ناصر منسي استوعب الدرس وتقبل العقوبة، وأن الأزمة انتهت بالفعل، ليصبح اللاعب منتظمًا في التدريبات الجماعية، على أن يحدد الجهاز الفني موعد عودته للمشاركة وفقًا للرؤية الفنية واحتياجات الفريق.

وتحدث مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك عن موقف أحمد فتوح، مؤكدًا انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية والتزامه بها، مشددًا على أنه أحد أبناء النادي ومن كباتن الفريق، وله دور مهم داخل الملعب وخارجه.

وأضاف غريب أن اللاعب سبق أن تعرض لعقوبة مالية بقرار من عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، موضحًا أن إدارة الكرة اتخذت الإجراءات المناسبة تجاه الواقعة، وأن الملف تم إغلاقه بالفعل.

وأشار إلى أن أحمد فتوح لم يصدر عنه أي رد فعل تجاه الجماهير خلال المباراة الأخيرة للزمالك، لافتًا إلى إدراك اللاعب أن جماهير النادي دائمًا على حق، ومؤكدًا انتهاء الأزمة من جانب إدارة الكرة.

وكشف ماهر غريب عن وجود اجتماعات لمجلس إدارة نادي الزمالك، غدًا الثلاثاء ويوم الخميس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وأوضح غريب أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لتولي حسام الزناتي منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، رغم الاتفاق معه على جميع الأمور المتعلقة بالمهمة، في انتظار استكمال الإجراءات الخاصة بالإعلان عن القرار.

وأضاف أن هناك مقترحًا بضم مدرب أجنبي إلى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، بناءً على طلب حسام الزناتي وبالاتفاق مع مجلس إدارة النادي، في إطار العمل على دعم الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وشدد مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك على وجود تقدير كبير لمعتمد جمال داخل النادي، مؤكدًا استمراره في منصبه وعدم وجود نية لرحيله، في ظل الثقة التي يحظى بها من جانب الإدارة.

وفيما يتعلق بموقف اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي للنادي، أكد غريب أن قرار استمراره أو رحيله من اختصاص مجلس إدارة الزمالك، الذي يملك صلاحية حسم هذا الملف.

الزمالك ماهر غريب ناصر منسي معتمد جمال أحمد فتوح

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