د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

يشكل منتدى مصر 2026 في محور بناء الإنسان علامة مضيئةً في مسار التنمية الشاملة الموجهة للارتقاء بالفرد والمجتمع جميعًا؛ فهو منصة وطنية تجمع الخبراء وصناع القرار لمناقشة سبل تحسين جودة الحياة وتطوير القدرات البشرية بطريقة مستدامة، وتأتي مخرجات هذا التجمع الوطني لتضع خارطة طريق واضحة المعالم تسعى إلى بناء مواطن صالح ومؤهل لمواجهة التحديات المعاصرة، وتتضمن هذه المخرجات برامج تنفيذية تهدف إلى دمج الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في بوتقة واحدة تضمن تحقيق النهضة المنشودة، وتوجه الجهود الحكومية والمجتمعية نحو الاستثمار في العقول المبدعة التي تقود مسيرة التقدم، وتعمل هذه التوصيات على تعزيز قيم الانتماء والمشاركة الإيجابية في بناء الوطن، وتوفير بيئة داعمة تشجع الابتكار وتطوير المهارات الحياتية والمهنية، ليكون الفرد محركًا أساسيًّا للتحديث.

تتبلور أهمية هذه المخرجات في كونها تضع صحة المجتمع النفسية والبدنية على رأس الأولويات الوطنية؛ وتدعو إلى إطلاق مبادرات شاملة ترتقي بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، وتؤكد التوصيات ضرورة نشر الوعي الصحي وتوفير التغطية الشاملة التي تضمن حياةً كريمةً لكل فرد، وتتطرق إلى أهمية الرياضة والأنشطة البدنية في بناء أجيال قوية قادرة على العطاء والإنتاج المستمر، وتعمل السياسات المقترحة على توفير بيئة حضرية نظيفة ومساحات خضراء تسهم في تحسين الحالة المزاجية وتقليل معدلات التوتر اليومي، وتتكامل هذه الرؤية مع جهود الدولة الرامية إلى القضاء على الأمراض المستوطنة وتوفير غذاء صحي آمن، لتصبح الصحة العامة دافعًا قويًّا لتحقيق الاستقرار المجتمعي ودعم عجلة الإنتاج بخطوات ثابتة ومدروسة نحو المستقبل المشرق للجميع.

يحظى قطاع التعليم والنظام الأكاديمي باهتمام بالغ ضمن توصيات المنتدى لكونه المحرك الأول لنهضة الأمم وتقدمها؛ وتشير النتائج إلى ضرورة تحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في العالم الحديث، وتطالب بتطوير أساليب التدريس لتعتمد على الفهم والتحليل وحل المشكلات بدلًا من الحفظ والتلقين المباشر، وتشدد المخرجات على أهمية تأهيل المعلمين وتدريبهم المستمر ليكونوا قادرين على التعامل مع التقنيات التعليمية الحديثة، وتدعو إلى ربط نتائج التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية لتقليص معدلات البطالة بين الخريجين الشباب، وتوفر المنظومة المقترحة برامج لدعم البحث العلمي وتشجيع المبتكرين في الجامعات والمراكز البحثية، وتعمل على غرس مهارات التعلم الذاتي والتفكير النقدي لدى الطلاب منذ المراحل الأولى، لينشأ جيل يمتلك المعرفة والأدوات اللازمة لبناء مجتمع متطور ومزدهر.

تقدم الثقافة دورًا محوريًّا في صياغة هوية المواطن وتعزيز انتمائه لوطنه وتاريخه العريق؛ وتبرز توصيات المنتدى أهمية حماية التراث الثقافي ونقله للأجيال القادمة عبر مبادرات وبرامج توعوية مكثفة، وتطالب بتنشيط دور قصور الثقافة والمراكز الإبداعية في كل مدينة وقرية لنشر الفنون والآداب الراقية، وتؤكد ضرورة مواجهة الأفكار المتطرفة الهدامة بنشر قيم التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع، وتسعى المخرجات إلى دعم الإنتاج الفني الهادف الذي يعالج القضايا المجتمعية ويرتقي بالذوق العام، وتشجع الشباب على المشاركة في الأنشطة الثقافية والمهرجانات المحلية والدولية لصقل مواهبهم وعرض إبداعاتهم، وتعمل هذه الجهود المتكاملة على تحصين العقول بالمعرفة المستنيرة وحماية النسيج المجتمعي من أي تيارات سلبية تستهدف طمس الهوية الوطنية المتفردة عبر الأجيال.

يكتسب التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة مساحة واسعة في نقاشات المنتدى لكونه المحرك الدافع للنمو الشامل؛ وتشمل التوصيات تقديم تسهيلات تمويلية ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل متنوعة، وتطالب بتذليل العقبات البيروقراطية أمام رواد الأعمال لتمكينهم من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات واقعية ناجحة، وتشدد على أهمية تدريب الكوادر العمالية ورفع كفاءتها المهنية لتلبية متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، وتعمل المخرجات على تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تزيد من الصادرات وتدعم الاقتصاد الوطني، وتتضمن السياسات المقترحة توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا لضمان استقرارهم المادي والمعيشي، لتتضافر هذه المساعي في خلق بيئة اقتصادية مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات وتحقيق الرخاء لكل فئات المواطنين بوضوح واستدامة.

تحتل الأسرة مكانة مركزية في برامج بناء الإنسان باعتبارها النواة الأولى لتشكيل تفكير الأجيال المتعاقبة؛ وتركز مخرجات المنتدى على تقديم برامج توعوية متكاملة للمقبلين على الزواج لبناء كيانات أسرية مستقرة ومتماسكة، وتدعو إلى تفعيل دور الإرشاد الأسري لحل الخلافات بالطرق الودية وتقليل معدلات التفكك التي تضر بالمجتمع، وتولي التوصيات اهتمامًا خاصًا برعاية الأطفال وتنشئتهم في بيئة صحية خالية من العنف والإهمال أو التهميش، وتؤكد ضرورة دمج ذوي الهمم قادورن بإختلاف في كافة الأنشطة المجتمعية وتوفير التسهيلات التي تضمن ممارستهم لحياتهم اليومية باستقلالية تامة، وتعمل هذه المبادرات على تعزيز روح التكافل والتضامن بين أفراد الحي الواحد والمدينة الواحدة، لتكوين مجتمع مترابط يقف صفًّا واحدًا أمام مختلف التحديات الاجتماعية والمتغيرات المتلاحقة بكل قوة وثبات.

يواكب المنتدى تطورات العصر الرقمي بإدراج التحول التكنولوجي كعامل حاسم في مسيرة النهضة المجتمعية الشاملة؛ وتتضمن مخرجاته خططًا واضحة لنشر الثقافة الرقمية بين كافة فئات المجتمع لتقليص الفجوة التكنولوجية ومواكبة العالم، وتشدد التوصيات على رقمنة الخدمات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين في معاملاتهم اليومية، وتطالب بتطوير البنية التحتية للاتصالات وتوسيع شبكات الإنترنت لتصل إلى المناطق النائية والقرى بصورة عادلة، وتشجع على الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة لتحسين النتائج وتقليل التكاليف، وتدعو إلى تنظيم دورات تدريبية مكثفة للشباب لإكسابهم مهارات البرمجة وتحليل البيانات الحديثة، ليتمكن المجتمع من استخدام التقنيات المتطورة كأداة فعالة لتحقيق التنمية وتطوير قدرات الأفراد بشكل دائم ومستمر يخدم أهداف المستقبل.

تستحوذ القضايا البيئية على اهتمام كبير في وثيقة المخرجات لضمان حق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة؛ وتدعو التوصيات إلى تبني سياسات صارمة للحد من التلوث والانبعاثات الكربونية في جميع الأنشطة الصناعية والتجارية، وتشجع على التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتطالب بنشر ثقافة إعادة التدوير وفصل المخلفات من المنبع للحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة وتقليل الهدر، وتشدد على أهمية التوعية بمخاطر التغيرات المناخية وكيفية التكيف مع آثارها السلبية على قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، وتعمل هذه التدابير مجتمعة على خلق مدن مستدامة توفر هواءً نقيًّا ومساحات خضراء واسعة، لتكتمل بذلك عناصر جودة الحياة التي يسعى الجميع لإدراكها بكل إصرار وعزيمة صادقة.

تكتمل هذه الرؤية الشاملة بتأسيس آليات فعالة لمتابعة تنفيذ التوصيات وتقييم الأثر المباشر على حياة المواطنين؛ وتطالب المخرجات بتشكيل لجان متخصصة تضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان الشفافية والمساءلة، وتدعو إلى تنظيم حوارات مجتمعية مستمرة لقياس مستوى الرضا العام وتعديل المسار متى دعت الحاجة لذلك، وتؤكد أهمية توفير قواعد بيانات دقيقة تساعد صناع القرار في توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في التنمية، وتعمل هذه المنظومة المتكاملة على ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أطياف المجتمع دون أي تمييز، لتتضافر الجهود الوطنية في رسم مستقبل مشرق يعتمد على الفرد كصانع للتطور، وتصبح التجربة المصرية نموذجًا يحتذى به في المنطقة بأسرها خلال السنوات القليلة القادمة بكل تأكيد.

تتطلب مخرجات هذا المنتدى تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحويل هذه التوصيات إلى واقع ملموس يعيشه المواطن يوميًّا، وتستدعي المرحلة المقبلة وضع آليات تنفيذية دقيقة ومؤشرات أداء واضحة لقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المنشودة ضمن جداول زمنية محددة، ويقع على عاتق وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية دور محوري في نشر الوعي بأهمية هذه القرارات وتحفيز المشاركة المجتمعية الفاعلة في مسيرة البناء والتطوير، وتفتح هذه الشراكة الشاملة أبواب الأمل نحو مستقبل مشرق يعتمد على العلم والعمل الجاد متجاوزًا التحديات الراهنة ومستثمرًا الطاقات البشرية الهائلة التي يزخر بها الوطن، وتؤدي المتابعة المستمرة والتقييم الدوري دورًا حاسمًا في تصحيح المسارات وتجاوز العقبات لضمان استدامة التنمية وشموليتها.

يظل بناء الإنسان وتنمية قدراته الهدف الأسمى الذي تسعى إليه كافة السياسات التنموية باعتباره المحرك الأساسي لأي نهضة حقيقية والمستفيد الأول من ثمارها، وتبرهن التوصيات الصادرة عن هذه الجلسات المتعددة على وجود إرادة صادقة للنهوض بالمجتمع وتوفير حياة كريمة تليق بتاريخ هذا الوطن وطموحات أبنائه، وتتضافر الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية لتشكل منظومة متكاملة تحمي الهوية الوطنية المنفتحة على منجزات العصر الحديث وتقنياته المتطورة، ويسهم هذا النهج الشامل في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية ومواجهة متغيرات المستقبل بمرونة ونجاح بعيدًا عن الجمود والتراجع، وتبقى الآمال معقودة على تحويل هذه الرؤى إلى خطوات عملية متسارعة تضمن تحقق للإنسان جودة الحياة ولمصر مكانتها اللائقة بين الأمم المتقدمة والمزدهرة.