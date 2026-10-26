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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط متهم بغسل 15 مليون جنيه من النصب والاحتيال على المواطنين.. تفاصيل

اموال
اموال
مصطفى الرماح

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين.

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية لهم بالخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات).


قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (15 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك  إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

الأجهزة الأمنية عنصر جنائى مليون جنيه

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