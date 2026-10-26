لص سرق هاتف أحدهم.. الداخلية تكشف تفاصيل تهديد شخصين لأخر بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بإصطحاب آخر من داخل أحد الكافيهات بالجيزة وتهديده بإستخدام سلاح أبيض وإجباره على استقلال دراجة نارية رفقتهما.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 طلاب مقيمين بنطاق محافظتى “القاهرة والجيزة” وبحوزتهم 2 دراجة نارية المستخدمين فى الواقعة.

وبمواجهتهم أقر أحدهم أنه بتاريخ 19 أكتوبر الجارى وحال جلوسه بأحد الكافيهات الكائنة بدائرة قسم شرطة المطرية فوجئ بسرقة هاتفه المحمول وتمكن من خلال الاستعانة بالإهالى من معرفة الجانى ، فقام بالتواصل مع باقى أصدقائه واستدراجه للتقابل معه بكافيه آخر.

وعقب حضوره تم اصطحابه عنوةً من داخل المقهى وإجباره على استقلال الدراجة النارية برفقتهم والتوجه به لإحدى المقاهى الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وقيام الأخير بالإتصال بأحد أقاربه لإحضار الهاتف المحمول المستولى عليه وعقب استلامهم الهاتف تركوه وانصرفوا، وتم ضبطه (طالب – مقيم بمحافظة المنيا) وبمواجهته أيد ما سبق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.