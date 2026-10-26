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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تعدي أشخاص على سيدة بقنا

السيدة
السيدة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر بقيام بعض الأشخاص بإعتياد ممارسة أعمال البلطجة والتعدى عليها بهدف الإستيلاء على قطعة أرض ملكها بقنا.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى من القائمة على النشر (ربة منزل) بتضررها من (نجلى أشقاء والدتها – مقيمين بذات الدائرة) لقيامهما بالتعرض لها ومنعها من زراعة قطعة أرض آلت إليها بالميراث من والدتها.

 أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبسؤالهما نفيا ما نسب إليهما وأقرا بأحقيتهما فى الميراث من قطعة الأرض محل النزاع، وأبدى الطرفين رغبتهما فى الصلح والتراضى فيما بينهم.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى البلطجة

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